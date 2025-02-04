Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Dos criadores do Twitterrific, Tapestry é um novo app que unifica vários feeds

Luiz Gustavo Ribeiro
04/02/2025 • 16:34
Tapestry

O pessoal da Iconfactory, criadores do famoso cliente Twitterrific para o antigo Twitter, lançou um novo aplicativo chamado Tapestry, conforme notado por Parker Ortolani. Anunciado e em desenvolvimento desde o começo do ano passado, o app permite que você reúna seus feeds RSS, do Bluesky, Mastodon, YouTube, Reddit e muito mais.

Publicidade

Você adiciona os feeds e o Tapestry os mostra em ordem cronológica sem recomendações e sem algoritmos — no que a Iconfactory chama de “linha do tempo pessoal e unificada” do conteúdo de que você gosta.

App Tapestry
App Tapestry
App Tapestry
App Tapestry
App Tapestry

O Tapestry também tem várias maneiras inteligentes de filtrar conteúdos. Você pode, por exemplo, escolher palavras-chave para evitar — ou pode silenciá-las e removê-las completamente da sua linha do tempo.

Você também pode pesquisar em todos os seus feeds de uma vez e criar linhas do tempo dentro da sua principal. O app, vale notar, sincroniza seu conteúdo e sua posição na linha do tempo em todos os dispositivos.

Tapestry

O Tapestry está disponível gratuitamente na App Store e possui assinaturas internas (R$10 mensais ou R$100 anuais), bem como uma licença vitalícia (R$400).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Nomad lança cabo USB-C com carregador de Apple Watch integrado
Próx. Post

WalkStar é um app que só toca música quando você está caminhando ou correndo
Posts relacionados