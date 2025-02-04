Dos criadores do Twitterrific, Tapestry é um novo app que unifica vários feeds

O pessoal da Iconfactory, criadores do famoso cliente Twitterrific para o antigo Twitter, lançou um novo aplicativo chamado Tapestry, conforme notado por Parker Ortolani. Anunciado e em desenvolvimento desde o começo do ano passado, o app permite que você reúna seus feeds RSS, do Bluesky, Mastodon, YouTube, Reddit e muito mais.

Publicidade

Você adiciona os feeds e o Tapestry os mostra em ordem cronológica sem recomendações e sem algoritmos — no que a Iconfactory chama de “linha do tempo pessoal e unificada” do conteúdo de que você gosta.

O Tapestry também tem várias maneiras inteligentes de filtrar conteúdos. Você pode, por exemplo, escolher palavras-chave para evitar — ou pode silenciá-las e removê-las completamente da sua linha do tempo.

Você também pode pesquisar em todos os seus feeds de uma vez e criar linhas do tempo dentro da sua principal. O app, vale notar, sincroniza seu conteúdo e sua posição na linha do tempo em todos os dispositivos.

O Tapestry está disponível gratuitamente na App Store e possui assinaturas internas (R$10 mensais ou R$100 anuais), bem como uma licença vitalícia (R$400).