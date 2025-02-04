Navegue

Feeds personalizados do Threads agora podem ser públicos e compartilhados

Douglas Nascimento
04/02/2025 • 19:47
Feeds públicos do Threads

A Meta anunciou hoje uma novidade interessante para quem curte os feeds personalizados do Threads — os quais começaram a ser implementados no final do ano passado. Agora, é possível defini-los como públicos e compartilhá-los facilmente com outros usuários.

De acordo com a empresa, a novidade é uma forma de se conectar com pessoas que tenham interesses similares, bem como encontrar perfis e conversas que sejam relevantes. Ela está acompanhada de uma nova aba para os feeds em perfis, a qual dá a eles um acesso mais facilitado.

O recurso é semelhante a outro presente no Bluesky, principal concorrente do Threads como rede alternativa ao X — com a diferença de que, como na rede da Meta eles são baseados em termos de pesquisa, é possível criá-los sem ferramentas externas e sem mexer em código.

Agora você pode tornar seus feeds personalizados públicos e seguir feeds feitos por suas pessoas favoritas no Threads!

Tornar um feed que você criou público também é muito fácil. Basta tocar e segurar em alguns dos feeds que aparecem no topo da página de início do app e selecionar a opção “Editar Feeds”. Daí, é só deixar ativado o toggle de “feed público” para que ele se torne visível por terceiros.

Feeds públicos do Threads
Feeds públicos do Threads

Quando um feed é definido como público, ele conta com dois botões. Um deles (com um ícone de aspas) permite compartilhar o feed em um post, enquanto o outro possibilita enviá-lo por uma mensagem direta para que outras pessoas o sigam (isto é, caso o achem interessante).

Feeds públicos do Threads
Feeds públicos do Threads

Os feeds públicos podem ser encarados como mais uma estratégia do Threads para competir com o Bluesky. Mesmo sem o impulso proporcionado pelo Instagram, a rede vem atingindo um engajamento considerável, tendo atingido a marca de 30 milhões de usuários recentemente.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Posts relacionados