Firefox 135 chega com melhorias de tradução, assistente de IA e mais

O Firefox 135, nova versão do navegador da Mozilla lançada hoje, trouxe algumas grandes mudanças ao browser. Ao contrário da versão anterior, que foi um lançamento menor, essa aprimora diversos recursos, como os idiomas de tradução, layout da nova guia e um assistente de IA.

Uma das funções novas que mais chamaram atenção é a utilização de “checkpoints”, ou “safeguards” no botão de voltar, que impede que sites sobrecarreguem o histórico de navegação com muitos links de spam em um curto período de tempo — desorganizando, assim, o histórico e dificultando a navegação. Em outras palavras, ela ignora essas entradas excessivas no histórico ao utilizar os botões de voltar e avançar.

Além disso, três novos idiomas foram introduzidos no Firefox Translations: chinês simplificado, japonês e coreano. Isso significa que usuários agora podem acessar websites nessa línguas e traduzi-los para o português.

O navegador agora passa a contar também com um agente de inteligência artificial integrado, que permite acesso rápido às plataformas de IA. O layout da nova guia também passou por melhorias de design.

Outras melhorias importantes introduzidas nessa atualização dizem respeito à segurança: transparência de certificados, maior proteção do histórico de navegação e atualizações no preenchimento automático de dados. Os usuários podem, também, ajudar a Mozilla a corrigir bugs mais facilmente utilizando a opção de “enviar relatórios de travamento automaticamente”.

Por fim, usuários do macOS e do Linux agora têm a opção de fechar apenas a aba atual com o atalho de teclado “Sair” em uma janela com diferentes abas abertas, ao invés de encerrar a sessão inteira — função que gerou controvérsia para os usuários da Maçã.

Disponível para download no site da Mozilla e em sua versão para desenvolvedores, o Firefox pode ser acessado gratuitamente e conta com frequentes atualizações e correções. Sua versão 136, inclusive, está prevista para ser lançada no dia 4 de março trazendo novas melhorias.

A edição do navegador para iOS/iPadOS, que também foi atualizada para a versão 135, já está disponível na App Store. Segundo a Mozilla, foram aprimorados o gesto de arrastar para atualizar (de modo a promover uma experiência intuitiva e suave) e o suporte ao voice-over, bem como outros detalhes menores.