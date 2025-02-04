Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Índia corta taxas, beneficiando Apple e outras fabricantes de smartphones

Douglas Nascimento
04/02/2025 • 11:03
Shutterstock.com
Bandeira da Índia

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Índia eliminou algumas taxas de importação para alguns componentes-chave usados na fabricação de smartphones — medida que poderá beneficiar algumas companhias que fabricam produtos no país, como a Apple.

Publicidade

Segundo a reportagem, a lista de produtos agora isentos do imposto de importação inclui componentes como placas de circuito impresso, peças de módulos para a câmera e cabos USB — os quais estavam sob uma taxa de importação de 2,5% antes da mudança.

Posts relacionados

O governo acredita que, sem as taxas, o país conseguirá lidar melhor com a concorrência na corrida pela exportação de smartphones contra o Vietnã e a China — embora esta última venha, aparentemente, tentando dificultar a saída de algumas peças-chave para outros países.

A Índia também acredita que lidará melhor com o cenário de instabilidade para o comércio global no governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao contrário do país asiático, os EUA vêm impondo uma série de tarifas até mesmo a parceiros comerciais.

Apple poderá se dar bem com medida

Em meio a esforços constantes para diversificar a produção de seus produtos para além da China, a Apple deverá ser uma das maiores beneficiadas com a medida adotada pela Índia, visto que o país (pelo menos até agora) vem sendo a principal alternativa para a fabricação de iPhones.

O crescimento na Índia se dá também em termos de vendas de produtos. No ano passado, por exemplo, a empresa liderou o mercado de smartphones por lá, seguida de perto pela sul-coreana Samsung.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple TV+: Corey Stoll entra para o elenco de “Matchbox”, com John Cena
Próx. Post

Apple será uma das patrocinadoras da transmissão do Oscar no Brasil [atualizado]
Posts relacionados