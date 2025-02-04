Índia corta taxas, beneficiando Apple e outras fabricantes de smartphones

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Índia eliminou algumas taxas de importação para alguns componentes-chave usados na fabricação de smartphones — medida que poderá beneficiar algumas companhias que fabricam produtos no país, como a Apple.

Segundo a reportagem, a lista de produtos agora isentos do imposto de importação inclui componentes como placas de circuito impresso, peças de módulos para a câmera e cabos USB — os quais estavam sob uma taxa de importação de 2,5% antes da mudança.

O governo acredita que, sem as taxas, o país conseguirá lidar melhor com a concorrência na corrida pela exportação de smartphones contra o Vietnã e a China — embora esta última venha, aparentemente, tentando dificultar a saída de algumas peças-chave para outros países.

A Índia também acredita que lidará melhor com o cenário de instabilidade para o comércio global no governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao contrário do país asiático, os EUA vêm impondo uma série de tarifas até mesmo a parceiros comerciais.

Apple poderá se dar bem com medida

Em meio a esforços constantes para diversificar a produção de seus produtos para além da China, a Apple deverá ser uma das maiores beneficiadas com a medida adotada pela Índia, visto que o país (pelo menos até agora) vem sendo a principal alternativa para a fabricação de iPhones.

O crescimento na Índia se dá também em termos de vendas de produtos. No ano passado, por exemplo, a empresa liderou o mercado de smartphones por lá, seguida de perto pela sul-coreana Samsung.