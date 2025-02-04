Mais 5 instituições financeiras aderem ao Apple Pay no Brasil

Recentemente, foi atualizada a página de suporte do Apple Pay com mais algumas instituições financeiras que passaram a suportar a carteira digital da Maçã nos últimos meses.

Entre as empresas contempladas por essa nova leva de adições aqui no Brasil, temos agora a Foxbit, Bybit, Robbin, DollarApp e VerdeCard/Quero-Quero.

Além delas, também estão entre as novidades a Caju, a NG Cash e a Noh, sobre as quais já falamos aqui no MacMagazine.

Foxbit

O Foxbit Card, cartão de crédito da corretora de criptomoedas Foxbit, ganhou suporte ao Apple Pay em novembro do ano passado e agora permite que seus usuários façam compras com criptomoedas “em mais de 100 milhões de estabelecimentos” e com “até 1% de cashback“, como destacado pela própria empresa na época:

Mais detalhes sobre o suporte ao Apple Pay podem ser conferidos nessa página.

Bybit

Tendo lançado seu cartão de crédito em setembro do ano passado, a bolsa de criptomoedas Bybit anunciou o suporte ao Apple Pay no início de dezembro.

Além de deixar os usuários realizarem pagamentos em criptomoedas com seus iPhones, iPads, Macs e Apple Watches, essa novidade também torna possível comprar criptomoedas com a carteira digital da Maçã, adicionando um nível ainda maior de comodidade.

Ainda segundo a empresa, você pode ver o histórico de transações no app Carteira (Wallet) e no histórico de transações do Cartão Bybit.

Robbin

Outro serviço que entrou para o clubinho do Apple Pay nesse meio tempo foi a carteira digital focada em empresas Robbin.

Segundo a empresa nessa página de suporte, é possível usar o recurso da Maçã para “pagar por aproximação em diversos estabelecimentos, proporcionando mais praticidade e segurança para você”.

DollarApp

Disponível no Brasil, México, Argentina e Colômbia, a conta em dólar digital DollarApp também estreou o suporte ao Apple Pay para o seu cartão no final do ano passado.

Mais informações sobre a novidade podem ser conferidas nessa página.

VerdeCard/Quero-Quero

Por fim, temos o VerdeCard/Quero-Quero, cartão de crédito do grupo brasileiro Grupo Lojas Quero-Quero S.A e que também aderiu ao Apple Pay no início de dezembro.

Caso você seja cliente de alguma dessas instituições e tenha ficado interessado(a) nessas novidades, saiba que já publicamos um artigo ensinando a como adicionar um cartão de crédito/débito ao Apple Pay. Também é possível cadastrar um cartão diretamente pelo Apple Watch, coisa que ensinamos aqui.