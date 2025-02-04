Navegador Opera Air é lançado com foco em atenção plena e relaxamento

Foi anunciado hoje o lançamento do Opera Air, a mais nova versão do popular navegador norueguês, a qual é focada em atenção plena. Ela se junta a outras duas variantes do browser: o Opera One (que é a versão principal do software) e o Opera GX (focado no público gamer).

Entre os principais recursos focados em atenção plena, estão os exercícios inteligentes, os quais permitem reconectar-se com o corpo para melhorar a flexibilidade. É possível iniciar a câmera para obter um modelo 3D, que orienta o usuário em tempo real.

Há também o recurso pausas conscientes, que permite restaurar a mente com exercícios guiados e envia lembretes para pausas, e as meditações guiadas, as quais apresentam vozes exclusivas para levar os usuários a espaços calmos e relaxantes, sempre que for preciso.

Ainda falando nas funcionalidades que justificam a existência do navegador, o Opera Air também conta com os Boosts, que são batidas binaurais e sons para alimentar a criatividade, aliviar o estresse e manter o foco — basicamente estimulando diferentes ondas cerebrais.

Em termos de personalização, o navegador permite criar um ambiente relaxante com uma interface de usuário adaptável, a qual é transparente, minimalista e se adapta bem aos papéis de parede e temas adicionados.

Não só isso!

Embora seja focado principalmente em atenção plena, o Opera Air não deixa de contar com outros recursos já conhecidos dos outros navegadores da Opera, como o chatbot de inteligência artificial Aria, o popular recurso de VPN gratuita e um bloqueador de anúncios nativo.

Caso você tenha gostado da proposta, o Opera Air já está disponível para download gratuitamente no macOS, em acesso antecipado.