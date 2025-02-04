Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Nomad lança cabo USB-C com carregador de Apple Watch integrado

Yan Avelino
04/02/2025 • 16:16
Universal Cable, da Nomad

Quem nunca se cansou de levar um monte de cabos e carregadores diferentes na bolsa ou na mala, só para garantir que todos os dispositivos Apple fiquem carregados? 

Publicidade

Pois a Nomad lançou uma solução que promete acabar com essa dor de cabeça: o Cabo Universal para Apple Watch. Por US$100, o produto combina um cabo USB-C com uma base de carregamento para Apple Watch, tudo em um só.

O cabo tem 1,5m de comprimento, é revestido com uma trança de Kevlar (aquela fibra super-resistente) e conta com conectores metálicos de alta durabilidade.

Ele suporta carregamento rápido de até 100W, sendo capaz de recarregar desde um MacBook Pro até um iPhone, iPad ou AirPods sem problemas. E, claro, a base integrada para Apple Watch também oferece carregamento rápido, ideal para quem não tem tempo a perder.

O grande diferencial desse cabo é a sua versatilidade. Imagine só: o usuário pode recarregar um Apple Watch e um iPhone ao mesmo tempo, conectando uma ponta do cabo no MacBook ou em um carregador de parede.

Publicidade

Se preferir, inclusive, dá até para usar o iPhone como fonte de energia para recarregar o relógio e os AirPods. As possibilidades são várias, e o design do cabo permite adaptar o setup conforme a necessidade.

À ZDNET, o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Nomad, Noah Dentzel, não economizou nos elogios ao produto, chamando-o de “o cabo mais poderoso e versátil do mercado”. Além disso, ele vem com uma abraçadeira embutida, que ajuda a mantê-lo organizado na bolsa ou na mala — um detalhe simples, mas que faz toda a diferença na hora de viajar.

Universal Cable, da Nomad
Universal Cable, da Nomad

Apesar de todas as vantagens, o preço pode ser um obstáculo para alguns. Cobrar US$100 não é exatamente barato, especialmente se comparado a cabos USB-C comuns ou até a carregadores MagSafe 3-em-1 de outras marcas.

Publicidade

Mas, convenhamos, a praticidade de ter um cabo que faz tudo isso em um só produto pode valer o investimento para quem está sempre na correria.

O Cabo Universal para Apple Watch já está disponível no site da Nomad. Portanto, se você é do tipo que vive carregando mil dispositivos e adora uma solução prática, este pode ser um bom negócio. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Firefox 135 chega com melhorias de tradução, assistente de IA e mais
Próx. Post

Dos criadores do Twitterrific, Tapestry é um novo app que unifica vários feeds
Posts relacionados