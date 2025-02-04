Nomad lança cabo USB-C com carregador de Apple Watch integrado

Quem nunca se cansou de levar um monte de cabos e carregadores diferentes na bolsa ou na mala, só para garantir que todos os dispositivos Apple fiquem carregados?

Pois a Nomad lançou uma solução que promete acabar com essa dor de cabeça: o Cabo Universal para Apple Watch. Por US$100, o produto combina um cabo USB-C com uma base de carregamento para Apple Watch, tudo em um só.

O cabo tem 1,5m de comprimento, é revestido com uma trança de Kevlar (aquela fibra super-resistente) e conta com conectores metálicos de alta durabilidade.

Ele suporta carregamento rápido de até 100W, sendo capaz de recarregar desde um MacBook Pro até um iPhone, iPad ou AirPods sem problemas. E, claro, a base integrada para Apple Watch também oferece carregamento rápido, ideal para quem não tem tempo a perder.

O grande diferencial desse cabo é a sua versatilidade. Imagine só: o usuário pode recarregar um Apple Watch e um iPhone ao mesmo tempo, conectando uma ponta do cabo no MacBook ou em um carregador de parede.

Se preferir, inclusive, dá até para usar o iPhone como fonte de energia para recarregar o relógio e os AirPods. As possibilidades são várias, e o design do cabo permite adaptar o setup conforme a necessidade.

À ZDNET, o CEO da Nomad, Noah Dentzel, não economizou nos elogios ao produto, chamando-o de “o cabo mais poderoso e versátil do mercado”. Além disso, ele vem com uma abraçadeira embutida, que ajuda a mantê-lo organizado na bolsa ou na mala — um detalhe simples, mas que faz toda a diferença na hora de viajar.

Apesar de todas as vantagens, o preço pode ser um obstáculo para alguns. Cobrar US$100 não é exatamente barato, especialmente se comparado a cabos USB-C comuns ou até a carregadores MagSafe 3-em-1 de outras marcas.

Mas, convenhamos, a praticidade de ter um cabo que faz tudo isso em um só produto pode valer o investimento para quem está sempre na correria.

O Cabo Universal para Apple Watch já está disponível no site da Nomad. Portanto, se você é do tipo que vive carregando mil dispositivos e adora uma solução prática, este pode ser um bom negócio. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.