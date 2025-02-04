Promoções na App Store: cube³ for iPhone, Crianças Animais: aprendendo, FILCA – SLR Film Camera e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!
O cube³ for iPhone, criado pelo pessoal da Neo Phoenix, é um aplicativo para quem gosta de criações digitais e, sobretudo, cubos.
A Voxel Art é formada de “pixels volumétricos”, o que significa, basicamente, pixels em 3D — e é exatamente nisso que entra o app. Se você busca uma forma de transformar suas ideias em algum formato mais palpável, o app fornece ferramentas para adição e remoção de peças, alteração de cores/materiais e muito mais.
Aproveite a oferta e boas criações! 🟦
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$290 em descontos:
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀