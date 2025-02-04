Navegue

Vídeo: UniFi — mergulhando no ecossistema Wi-Fi da Ubiquiti!

Rafael Fischmann
04/02/2025 • 14:55
Leitura de 1 minuto

Quem acompanha o nosso canal há tempos já viu que eu tive a oportunidade de testar inúmeras soluções de roteadores Wi-Fi mesh, passando por NETGEAR, Linksys, eero e depois voltando à primeira.

Publicidade

Demorei (demais!), mas finalmente, há algumas semanas, venho testando a fundo o ecossistema UniFi — da Ubiquiti. E, sendo bem sincero, não pretendo abandoná-lo nunca mais.

Procurei fazer um vídeo bem detalhado para vocês sobre toda a solução, que realmente me deixou embasbacado em inúmeros aspectos. Então prepare uma pipoca e aproveite, pois são 54 minutos de bastante conteúdo:

YouTube video
Eis os links dos produtos apresentados:

Publicidade

Baita, baita solução! 👏🏼🤩

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

