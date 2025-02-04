Vídeo: UniFi — mergulhando no ecossistema Wi-Fi da Ubiquiti!

Quem acompanha o nosso canal há tempos já viu que eu tive a oportunidade de testar inúmeras soluções de roteadores Wi-Fi mesh, passando por NETGEAR, Linksys, eero e depois voltando à primeira.
Demorei (demais!), mas finalmente, há algumas semanas, venho testando a fundo o ecossistema UniFi — da Ubiquiti. E, sendo bem sincero, não pretendo abandoná-lo nunca mais.
Procurei fazer um vídeo bem detalhado para vocês sobre toda a solução, que realmente me deixou embasbacado em inúmeros aspectos. Então prepare uma pipoca e aproveite, pois são 54 minutos de bastante conteúdo:
Baita, baita solução! 👏🏼🤩
