Vídeo: UniFi — mergulhando no ecossistema Wi-Fi da Ubiquiti!

Quem acompanha o nosso canal há tempos já viu que eu tive a oportunidade de testar inúmeras soluções de roteadores Wi-Fi mesh, passando por NETGEAR, Linksys, eero e depois voltando à primeira.

Demorei (demais!), mas finalmente, há algumas semanas, venho testando a fundo o ecossistema UniFi — da Ubiquiti. E, sendo bem sincero, não pretendo abandoná-lo nunca mais.

Procurei fazer um vídeo bem detalhado para vocês sobre toda a solução, que realmente me deixou embasbacado em inúmeros aspectos. Então prepare uma pipoca e aproveite, pois são 54 minutos de bastante conteúdo:

Eis os links dos produtos apresentados:

Baita, baita solução! 👏🏼🤩

