Leitura de 2 minuto

WalkStar é um app que só toca música quando você está caminhando ou correndo

Yan Avelino
04/02/2025 • 18:12
WalkStar

Imagine um app que pausa a música automaticamente quando você para de se mover. Essa é a ideia do WalkStar, criado por Greg Gardner. O aplicativo promete ser um incentivo a mais para quem quer manter uma rotina ativa.

A ideia dele é simples: quando o usuário começa a caminhar ou correr, a música toca. Ao parar, a música para junto — e só volta quando você retomar o movimento.

Segundo o desenvolvedor, a inspiração para o app veio de uma postagem na internet em que alguém adaptou um antigo Walkman, da Sony, com um podômetro, fazendo com que o aparelho tocasse música apenas enquanto a pessoa estivesse andando.

Gardner achou a ideia genial e decidiu trazer o conceito para os dias de hoje. “Percebi que dava para fazer a mesma coisa com um app e que isso poderia ser uma ótima ferramenta para motivar as pessoas a caminharem mais”, explicou.

Além do recurso principal, o WalkStar tem um visual que remete aos velhos tocadores de fita cassete, com uma interface colorida e até um som de “hiss” (aquele ruído característico das fitas) quando a música começa. É um toque nostálgico que dá um charme a mais ao app.

YouTube video

Outros recursos interessantes incluem integração com o Game Center para ver rankings e conquistas, um widget de Atividades ao Vivo (Live Activities) para acompanhar passos e distância, e suporte ao app Atalhos (Shortcuts) para iniciar e parar sessões de caminhada com facilidade.

Gardner já tem planos para o futuro: ele quer adicionar funcionalidades para compartilhar o progresso e competir com amigos. Se o app fizer sucesso, uma versão para Android também poderá ser desenvolvida.

Por enquanto, o WalkStar só funciona com serviços da Maçã, como o Apple Music, o Podcasts e o Books. O desenvolvedor, contudo, já trabalha para incluir outras plataformas de streaming, começando pelo Spotify — para o qual uma versão de teste com suporte ao streaming suíço já está em análise na App Store e deverá ser liberada nos próximos meses, se tudo der certo.

Disponível gratuitamente na App Store, o aplicativo também oferece assinaturas internas (as quais custam R$10/mês ou R$50/ano) para quem quiser personalizar o visual com ícones coloridos e capas de fitas cassete. Os assinantes ainda ganham acesso a análises detalhadas, como contagem total de passos e histórico de caminhadas.

via TechCrunch

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
