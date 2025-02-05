Após banir AirTags, grupo Lufthansa volta atrás e agora recebe dados do rastreador

Alguns anos após uma polêmica envolvendo o banimento de AirTags em seus voos (que durou cerca de três dias), o grupo alemão Lufthansa anunciou que suas companhias aéreas já suportam o recurso do iOS 18.2 o qual permite compartilhar a localização do rastreador com terceiros.

Já adotada por outras companhias aéreas ao redor do mundo, a funcionalidade permite que pessoas que tenham perdido algum item enviem a localização exata deles para terceiros caso não estejam em um local aproximado — uma situação que é bastante comum em viagens aéreas.

Segundo a Lufthansa, o suporte ao recurso permitirá que as companhias aéreas do grupo integrem as informações de rastreamento em seus sistemas para que suas equipes com cerca de mil especialistas ofereçam suporte digital para passageiros que tenham perdido suas bagagens.

O uso de dados do AirTag da Apple é um exemplo de muitas maneiras pelas quais estamos desenvolvendo continuamente a experiência do cliente em todas as nossas companhias aéreas do grupo, graças a serviços digitais inovadores.

Permitindo aos passageiros encontrar soluções rápidas no app e no site da companhia em caso de irregularidades, a Lufthansa afirmou ter melhorado o setor de rastreamento de bagagens nos últimos meses e que o uso do AirTag é uma possibilidade adicional para clientes.

O Lufthansa Group, vale notar, é formado pelas seguintes companhias aéreas: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings.

