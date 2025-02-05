Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Após banir AirTags, grupo Lufthansa volta atrás e agora recebe dados do rastreador

Douglas Nascimento
05/02/2025 • 12:35
Depositphotos
Homem segurando AirTag com a mão e reflexo no espelho

Alguns anos após uma polêmica envolvendo o banimento de AirTags em seus voos (que durou cerca de três dias), o grupo alemão Lufthansa anunciou que suas companhias aéreas já suportam o recurso do iOS 18.2 o qual permite compartilhar a localização do rastreador com terceiros.

Publicidade

Já adotada por outras companhias aéreas ao redor do mundo, a funcionalidade permite que pessoas que tenham perdido algum item enviem a localização exata deles para terceiros caso não estejam em um local aproximado — uma situação que é bastante comum em viagens aéreas.

Posts relacionados

Segundo a Lufthansa, o suporte ao recurso permitirá que as companhias aéreas do grupo integrem as informações de rastreamento em seus sistemas para que suas equipes com cerca de mil especialistas ofereçam suporte digital para passageiros que tenham perdido suas bagagens.

O uso de dados do AirTag da Apple é um exemplo de muitas maneiras pelas quais estamos desenvolvendo continuamente a experiência do cliente em todas as nossas companhias aéreas do grupo, graças a serviços digitais inovadores.

Permitindo aos passageiros encontrar soluções rápidas no app e no site da companhia em caso de irregularidades, a Lufthansa afirmou ter melhorado o setor de rastreamento de bagagens nos últimos meses e que o uso do AirTag é uma possibilidade adicional para clientes.

Publicidade

O Lufthansa Group, vale notar, é formado pelas seguintes companhias aéreas: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings.

AirTag (miniatura)
Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10
Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x
Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Oferta: iPhone 16 (128GB) com 23% de desconto
Próx. Post

Estreia do dia no Apple TV+: “Amor até o Fim”, série espanhola de comédia
Posts relacionados