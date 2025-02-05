Apple já teria iniciado produção em massa do chip “M5”

De acordo com uma reportagem do ET News, a Apple já iniciou a produção em massa dos chips “M5”, os quais deverão formar a próxima geração dos processadores usados em Macs, iPads e no Apple Vision Pro.

Segundo a matéria, a embalagem do chip “M5” padrão começou no mês passado pela empresa especializada ASE (de Taiwan) e deverá seguir em etapas subsequentes pela Amkor (Estados Unidos) e pela JCET (China).

As demais variantes (“M5 Pro”, “M5 Max” e “M5 Ultra”, caso a Maçã siga a divisão atual) serão fabricadas posteriormente. As empresas supracitadas, inclusive, estão investindo na ampliação de suas fábricas para tal.

Visando ampliar e fortalecer sua posição no mercado de inteligência artificial, a Maçã investirá no processo de fabricação de 3 nanômetros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), o qual possui melhor eficiência energética e desempenho.

Além disso, como já relatado, a empresa poderá usar um novo método de encapsulamento o qual permitirá empilhar os chips verticalmente e separar a CPU da GPU para uma melhor eficiência.

O processo de “corte” dos chips também deverá mudar. Pela primeira vez, a Apple deverá usar a tecnologia de laser femtossegundo, a qual proporciona um aumento na qualidade e no rendimento da produção.

Por fim, a Apple também melhorou o ABF (Ajinomoto Build-up Film), isolante adesivo usado para construir camadas de circuito, o qual deverá ser mais fino e capaz de suportar um número maior de camadas.

Ainda segundo o ET News, espera-se que a próxima geração do iPad Pro seja a primeira linha de produtos Apple a contar com um chip “M5”. Ela é aguardada para o segundo semestre deste ano.

