Leitura de 1 minuto

Apple TV+: Mark Strong e Joseph Lee entram para “Neuromancer”

Bruno Cardoso
05/02/2025 • 14:56
Karl Nesh / Shutterstock.com
Ator Mark Strong

Anunciada há quase um ano, a vindoura série de ficção científica “Neuromancer”, do Apple TV+, ganhou recentemente mais dois nomes para o seu elenco: Mark Strong e Joseph Lee.

“Neuromancer” é uma adaptação do romance homônimo de William Gibson e foi criada por Graham Roland e JD Dillard. A trama da série, assim como o livro, acompanhará a história de Case (Callum Turner), um super-hacker que acaba sendo empurrado para uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco para sobreviver com a assassina e sua parceira Molly (Briana Middleton), com o objetivo de roubar uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.

Segundo informações do Deadline, Strong interpretará Armitage, o misterioso empregador de Molly. Já Lee, que passou a integrar o elenco da produção ainda em dezembro do ano passado, dará vida a Hideo, um guarda-costas profissional (e ninja).

Joseph Lee
Foto: Grant Yoshino/Deadline

Uma coprodução entre Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios, a série também será produzida pela DreamCrew Entertainment, do rapper Drake, com Roland atuando como showrunner e Dillard escalado para dirigir o episódio piloto.

Roland e Dillard são produtores executivos ao lado de David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Adel ‘Future’ Nur, Jason Shrier, Zack Hayden e Gibson.

A série ainda não tem uma data para estrear.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Apple World Today

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
