Apple TV+: Mark Strong e Joseph Lee entram para “Neuromancer”

Anunciada há quase um ano, a vindoura série de ficção científica “Neuromancer”, do Apple TV+, ganhou recentemente mais dois nomes para o seu elenco: Mark Strong e Joseph Lee.
“Neuromancer” é uma adaptação do romance homônimo de William Gibson e foi criada por Graham Roland e JD Dillard. A trama da série, assim como o livro, acompanhará a história de Case (Callum Turner), um super-hacker que acaba sendo empurrado para uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco para sobreviver com a assassina e sua parceira Molly (Briana Middleton), com o objetivo de roubar uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.
Segundo informações do Deadline, Strong interpretará Armitage, o misterioso empregador de Molly. Já Lee, que passou a integrar o elenco da produção ainda em dezembro do ano passado, dará vida a Hideo, um guarda-costas profissional (e ninja).
Uma coprodução entre Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios, a série também será produzida pela DreamCrew Entertainment, do rapper Drake, com Roland atuando como showrunner e Dillard escalado para dirigir o episódio piloto.
Roland e Dillard são produtores executivos ao lado de David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Adel ‘Future’ Nur, Jason Shrier, Zack Hayden e Gibson.
A série ainda não tem uma data para estrear.
