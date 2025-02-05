Apple TV+: Mark Strong e Joseph Lee entram para “Neuromancer”

Anunciada há quase um ano, a vindoura série de ficção científica “Neuromancer”, do Apple TV+, ganhou recentemente mais dois nomes para o seu elenco: Mark Strong e Joseph Lee.

“Neuromancer” é uma adaptação do romance homônimo de William Gibson e foi criada por Graham Roland e JD Dillard. A trama da série, assim como o livro, acompanhará a história de Case (Callum Turner), um super-hacker que acaba sendo empurrado para uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco para sobreviver com a assassina e sua parceira Molly (Briana Middleton), com o objetivo de roubar uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.

Segundo informações do Deadline, Strong interpretará Armitage, o misterioso empregador de Molly. Já Lee, que passou a integrar o elenco da produção ainda em dezembro do ano passado, dará vida a Hideo, um guarda-costas profissional (e ninja).

Uma coprodução entre Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios, a série também será produzida pela DreamCrew Entertainment, do rapper Drake, com Roland atuando como showrunner e Dillard escalado para dirigir o episódio piloto.

Roland e Dillard são produtores executivos ao lado de David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Adel ‘Future’ Nur, Jason Shrier, Zack Hayden e Gibson.

A série ainda não tem uma data para estrear.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

