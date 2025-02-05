Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple TV+ revela primeiras imagens da produção francesa “Carême”; série estreará em 30/4

Lucas Miranda Magalhães
05/02/2025 • 15:42
Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")

O Apple TV+ divulgou, hoje, os primeiros detalhes da série de drama francesa “Carême — O Rebelde da Culinária” (“Carême”), que conta a história do primeiro chef famoso do mundo e estreará mundialmente na plataforma no dia 30 de abril.

Publicidade

Dirigida pelo aclamado cineasta Martin Bourboulon (“Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan” e “Eiffel”), a série será protagonizada por Benjamin Voisin (“Verão de 85”), e o elenco conta com outras estrelas, como Jérémie Renier, Lyna Khoudri e Alice Da Luz.

“Carême” conta a história de Antonin Carême (Voisin), que saiu de origens humildes em Paris e alcançou o estrelato culinário na Europa de Napoleão. Em busca de realizar seus sonhos, ele acaba atraindo a atenção de grandes e poderosos políticos, que utilizam do seu talento e ambições para torná-lo um espião. O chef se vê, então, em uma situação em que pode escolher a vingança ou escapar da pobreza e conquistar tudo o que sempre quis — mulheres, riqueza, fama… —, mas terá que pagar um custo.

Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")
Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")
Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")
Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")
Carême — O Rebelde da Culinária" ("Carême")

A produção foi inspirada no livro “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef” do premiado historiador e ator Ian Kelly. Criada por Kelly e Davide Serino (“The Bad Guy”), a série foi gravada na cidade de Paris e seus arredores, além de contar com produção executiva de Vanessa van Zuylen (da VVZ Production) e Dominique Farrugia (da Banijay’s Shine Fiction).

Publicidade

A série é a produção francesa mais recente do Apple TV+, que fez um acordo com produtoras do país o qual prevê um investimento de 20% do seu faturamento no ano anterior em produções locais. Os dois primeiros episódios serão lançados simultaneamente na plataforma no dia da estreia e serão seguidos por episódios semanais, lançados toda quarta-feira, até 11 de junho.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

Apple TV+: Mark Strong e Joseph Lee entram para “Neuromancer”
Próx. Post

SparkCat: malware visa acesso a carteiras de criptomoedas no iOS
Posts relacionados