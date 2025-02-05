Apple TV+ revela primeiras imagens da produção francesa “Carême”; série estreará em 30/4

O Apple TV+ divulgou, hoje, os primeiros detalhes da série de drama francesa “Carême — O Rebelde da Culinária” (“Carême”), que conta a história do primeiro chef famoso do mundo e estreará mundialmente na plataforma no dia 30 de abril.
Dirigida pelo aclamado cineasta Martin Bourboulon (“Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan” e “Eiffel”), a série será protagonizada por Benjamin Voisin (“Verão de 85”), e o elenco conta com outras estrelas, como Jérémie Renier, Lyna Khoudri e Alice Da Luz.
“Carême” conta a história de Antonin Carême (Voisin), que saiu de origens humildes em Paris e alcançou o estrelato culinário na Europa de Napoleão. Em busca de realizar seus sonhos, ele acaba atraindo a atenção de grandes e poderosos políticos, que utilizam do seu talento e ambições para torná-lo um espião. O chef se vê, então, em uma situação em que pode escolher a vingança ou escapar da pobreza e conquistar tudo o que sempre quis — mulheres, riqueza, fama… —, mas terá que pagar um custo.
A produção foi inspirada no livro “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef” do premiado historiador e ator Ian Kelly. Criada por Kelly e Davide Serino (“The Bad Guy”), a série foi gravada na cidade de Paris e seus arredores, além de contar com produção executiva de Vanessa van Zuylen (da VVZ Production) e Dominique Farrugia (da Banijay’s Shine Fiction).
A série é a produção francesa mais recente do Apple TV+, que fez um acordo com produtoras do país o qual prevê um investimento de 20% do seu faturamento no ano anterior em produções locais. Os dois primeiros episódios serão lançados simultaneamente na plataforma no dia da estreia e serão seguidos por episódios semanais, lançados toda quarta-feira, até 11 de junho.
