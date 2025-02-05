BetterDisplay é um utilitário avançado para você controlar tudo sobre telas no seu Mac

Nós já citamos o utilitário BetterDisplay aqui e ali em nosso site, mas nunca tínhamos feito um post dedicado a ele — e, sem dúvida nenhuma, merece.

Esse software não é dos mais simples/intuitivos, mas desbloqueia uma série de possibilidades para você que precisa controlar absolutamente tudo sobre telas no seu Mac — desde o display nativo/integrado a monitores virtuais e, é claro, externos.

E a ocasião é excelente porque a recém-lançada versão 3.3.4 do BetterDisplay é a primeira que chega 100% localizada para o português do Brasil. Para um utilitário complexo como esse, pode ajudar bastante. 😊

Logo de cara, o BetterDisplay põe na barra de menus do macOS um ícone cheio de funções e atalhos rápidos para você controlar a sua tela, como brilho, resolução, taxa de atualização, modo de cor, rotação da tela, entre outros.

No caso do ajuste de brilho, o BetterDisplay já matou um outro utilitário que eu tinha instalado no meu Mac e até fiz vídeo sobre: o Vivid. Com o BetterDisplay, também posso habilitar um modo de brilho XDR estendido para o meu MacBook Pro, permitindo elevá-lo além do limite padrão em caso de necessidade.

Mas talvez o recurso que mais me interessou nele, e cheguei a isso por meio de uma dica do nosso leitor Carlindo Lago, é a possibilidade de criar monitores virtuais — inclusive com proporção 16:9, o que é excelente para quando eu capturo a tela do Mac para os nossos vídeos no YouTube. Você pode espelhar a tela principal do seu Mac nela e até pôr o monitor virtual em modo Picture-in-Picture (PiP), o que é fantástico.

Vários recursos do BetterDisplay podem ser usados gratuitamente, mas alguns (aqui está uma tabela completa) requerem uma licença Pro (compra única) de US$20 — com um trial de 14 dias disponível. Se você precisa de um ou mais recursos oferecidos por ele, vale muito a pena!