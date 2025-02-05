Navegue

ChatGPT para WhatsApp agora suporta imagens e mensagens de áudio

Douglas Nascimento
05/02/2025 • 09:04
ChatGPT para WhatsApp

A versão do ChatGPT para WhatsApp ganhou duas novidades importantes que aproximarão ainda mais o uso do chatbot na plataforma da experiência que se tem ao usar o app oficial do mensageiro.

Como destacado pelo perfil oficial da OpenAI no X (ex-Twitter), agora é possível fazer o upload de imagens ao enviar certo prompt para o chatbot, bem como conversar com ele usando mensagens de voz.

Updates do 1-800-ChatGPT para WhatsApp
– Você pode agora fazer o upload de imagens quando estiver fazendo uma pergunta
– Você pode falar com o ChatGPT usando mensagens de voz
– E, em breve, você poderá conectar sua conta do ChatGPT (Free, Plus, Pro) para mais uso

Além de facilitar o envio de uma pergunta mais visual, a novidade também é uma maneira de tornar mais acessível o uso da plataforma para quem não gosta ou não pode digitar seus prompts.

ChatGPT no WhatsApp

Além disso, a possibilidade de enviar imagens e mensagens de áudio coloca o ChatGPT para WhatsApp à frente da própria Meta AI, integrada ao mensageiro — visto que esta conta apenas com a barra de texto para digitação.

Ainda segundo o ChatGPT, em breve será possível até mesmo vincular sua conta (seja ela gratuita ou paga) ao perfil do chatbot no WhatsApp — facilitando a manutenção das conversas de forma unificada e desbloqueando limites de utilização.

Ótimas novidades, não acham?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
