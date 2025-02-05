Navegue

Estreia do dia no Apple TV+: “Amor até o Fim”, série espanhola de comédia

Bruno Cardoso
05/02/2025 • 13:19
Leitura de 1 minuto

Chegou hoje ao Apple TV+ a comédia “Amor até o Fim” (“Love You to Death”; ou “A muerte”, no título original), a qual é criada e dirigida pelo indicado ao Goya Award Dani de la Orden e estrelada por Joan Amargós e Verónica Echegui.

Produzida pela Atresmedia TV, a série conta a história de Raúl (Amargós), um rapaz cauteloso recém-diagnosticado com um câncer no coração e que se reconecta com Marta (Echegui), uma amiga de infância com um espírito livre e que ficou grávida recentemente.

Reveja o trailer da produção a seguir:

YouTube video

Além de Amargós e Echegui, o elenco da produção também conta com Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán e David Bagés.

Produzida em parceria com a Sábado Películas, a DeAPlaneta e a Playtime Movies, a série tem Montse Garcia, Ana Eiras e Elena Bort como produtores executivos.

Os dois primeiros episódios de “Amor até o Fim” (de um total de sete) já podem ser conferidos no serviço de streaming da Maçã. Os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
