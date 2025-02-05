Estreia do dia no Apple TV+: “Amor até o Fim”, série espanhola de comédia

Chegou hoje ao Apple TV+ a comédia “Amor até o Fim” (“Love You to Death”; ou “A muerte”, no título original), a qual é criada e dirigida pelo indicado ao Goya Award Dani de la Orden e estrelada por Joan Amargós e Verónica Echegui.

Produzida pela Atresmedia TV, a série conta a história de Raúl (Amargós), um rapaz cauteloso recém-diagnosticado com um câncer no coração e que se reconecta com Marta (Echegui), uma amiga de infância com um espírito livre e que ficou grávida recentemente.

Reveja o trailer da produção a seguir:

Além de Amargós e Echegui, o elenco da produção também conta com Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán e David Bagés.

Produzida em parceria com a Sábado Películas, a DeAPlaneta e a Playtime Movies, a série tem Montse Garcia, Ana Eiras e Elena Bort como produtores executivos.

Os dois primeiros episódios de “Amor até o Fim” (de um total de sete) já podem ser conferidos no serviço de streaming da Maçã. Os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

