Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Google anuncia o avançado Gemini 2.0 Pro e outro modelo de IA mais acessível

Luiz Gustavo Ribeiro
05/02/2025 • 16:56
Gemini

O Google anunciou hoje algumas novidades para o Gemini, seu modelo de inteligência artificial, incluindo melhorias em velocidade, inteligência e acessibilidade para desenvolvedores e usuários.

Publicidade

A empresa revelou, por exemplo, o Gemini 2.0 Pro, seu modelo mais avançado até agora, projetado para codificação e tarefas complexas. Ainda em fase experimental, ele oferece uma janela de contexto de 2 milhões de tokens e pode lidar com grandes quantidades de dados, bem como interagir com ferramentas como a Pesquisa do Google.

Também foi liberado em fase de testes o 2.0 Flash Thinking Experimental, modelo desenvolvido com base na velocidade e no desempenho do Flash 2.0 para dividir os comandos em uma série de etapas de modo a fortalecer suas capacidades de raciocínio e fornecer melhores respostas. A empresa também está lançando uma versão do Flash Thinking 2.0 que pode interagir com aplicativos como YouTube, Pesquisa e Google Maps.

Além disso, um novo modelo mais acessível, chamado Gemini 2.0 Flash-Lite, oferece desempenho rápido e acessível, com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e entrada multimodal. O Gemini 2.0 Flash-Lite está disponível no AI Studio e Vertex AI, em pré-visualização pública.

Por fim, o Google também está liberando seu modelo Gemini 2.0 Flash para o público em geral. Esse modelo foi anunciado em dezembro passado e agora está disponível para todos os usuários do aplicativo Gemini, bem como por meio da API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. Gemini no AI Studio e Vertex AI — com isso, desenvolvedores agora podem criar aplicativos com o 2.0 Flash.

via TechCrunch

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

SparkCat: malware visa acesso a carteiras de criptomoedas no iOS
Próx. Post

Jogo DOOM é executado em adaptador de Lightning para HDMI da Apple
Posts relacionados