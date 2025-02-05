Google anuncia o avançado Gemini 2.0 Pro e outro modelo de IA mais acessível

O Google anunciou hoje algumas novidades para o Gemini, seu modelo de inteligência artificial, incluindo melhorias em velocidade, inteligência e acessibilidade para desenvolvedores e usuários.

A empresa revelou, por exemplo, o Gemini 2.0 Pro, seu modelo mais avançado até agora, projetado para codificação e tarefas complexas. Ainda em fase experimental, ele oferece uma janela de contexto de 2 milhões de tokens e pode lidar com grandes quantidades de dados, bem como interagir com ferramentas como a Pesquisa do Google.

Também foi liberado em fase de testes o 2.0 Flash Thinking Experimental, modelo desenvolvido com base na velocidade e no desempenho do Flash 2.0 para dividir os comandos em uma série de etapas de modo a fortalecer suas capacidades de raciocínio e fornecer melhores respostas. A empresa também está lançando uma versão do Flash Thinking 2.0 que pode interagir com aplicativos como YouTube, Pesquisa e Google Maps.

Além disso, um novo modelo mais acessível, chamado Gemini 2.0 Flash-Lite, oferece desempenho rápido e acessível, com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e entrada multimodal. O Gemini 2.0 Flash-Lite está disponível no AI Studio e Vertex AI, em pré-visualização pública.

Por fim, o Google também está liberando seu modelo Gemini 2.0 Flash para o público em geral. Esse modelo foi anunciado em dezembro passado e agora está disponível para todos os usuários do aplicativo Gemini, bem como por meio da API Gemini no AI Studio e Vertex AI — com isso, desenvolvedores agora podem criar aplicativos com o 2.0 Flash.

via TechCrunch