O que fazer se as câmeras do iPhone estiverem com um aspecto borrado

O aplicativo Câmera (Camera) é talvez o mais usado pela maioria dos usuários de iPhones. Todos os anos, a Apple lança novos recursos que elevam suas lentes a um novo patamar de fotografia e gravação de vídeos.

Porém, alguns usuários podem estar enfrentando problemas relacionados às câmeras borradas — sejam elas as lentes traseiras ou a frontal, usada principalmente para selfies e chamadas de vídeo. Felizmente, algumas dicas podem lhe ajudar a resolver a situação. Veja só! 📸

O primeiro passo é realizar uma limpeza física nas lentes traseiras ou na frontal do smartphone. Faça isso usando um pano que não solte fiapos e, se preciso, use um pouquinho de água ou álcool isopropílico.

Se estiver usando alguma película de proteção para as câmeras, remova-as.

Faça um teste com todas as lentes traseiras e com a frontal para se certificar se o problema está em todas elas ou apenas em uma específica.

Se você mergulhou o seu iPhone, pode ser que um pouco de água tenha entrado dentro da lente. Neste caso, experimente deixar o iPhone por um tempo num espaço bastante arejado. Atenção: não use um secador de cabelo, não deixe o aparelho diretamente sob o sol e não coloque-o em arroz!

Force o encerramento do app Câmera. Para isso, deslize o dedo de baixo para cima e pause-o no meio por alguns instantes. Com o seletor de apps aparecendo, deslize o dedo de baixo para cima sobre a janela do app Câmera.

Ajuste a exposição da câmera durante a captura, seja tocando diretamente na tela ou usando o Controle da Câmera (nas linhas iPhones 16 e 16 Pro).

Verifique se não há alguma atualização de software pendente, indo até Ajustes

» Geral » Atualização de Software.

Se o problema persistir, restaure o iPhone para os ajustes de fábrica. Posteriormente, você pode “puxar” um backup que tenha sido feito, para que nenhum dado seja perdido.

Se mesmo assim nada resolver, o próximo passo deve ser por meio de um contato direto com a Apple, que poderá fazer uma inspeção no aparelho. É possível fazer isso pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple, se preferir.

via Business Insider