O que fazer se o Controle da Câmera do iPhone não estiver funcionando

Os iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max vieram com um novo botão em sua lateral direita. Trata-se do Controle da Câmera (Camera Control), que possibilita acessar os recursos das lentes do smartphone de uma forma mais rápida e fácil.

Publicidade

Porém, se você estiver enfrentando algum tipo de problema com esse novo botão do iPhone, é possível resolver isso seguindo algumas dicas. Veja, a seguir, o que fazer se estiver passando por essa situação! 📱

Certifique-se de que a capa que você está usando com o seu iPhone possui um recorte para a área do Controle da Câmera. As cases oficiais da Apple, por exemplo, são especiais e possuem um cristal de safira com uma camada condutora que transmite os movimentos do dedo para o botão.

Confira, nos Ajustes do Controle da Câmera, se por acaso “Nenhum” está selecionado na escolha de que app abrir ao pressioná-lo e, dentro de “Acessibilidade”, verifique se o recurso como um todo não foi por acaso desligado:

Como a Holafly pode ajudar na ativação do eSIM Se você está enfrentando dificuldades para ativar o seu eSIM no iPhone ou iPad, não se preocupe! A Holafly oferece uma solução prática e eficiente para manter você conectado durante suas viagens. Com o eSIM da Holafly, a ativação é simples e rápida, podendo ser feita diretamente pelo seu dispositivo com apenas um clique. Do iOS 17 até as versões mais recentes, a ativação com um único clique da Holafly automatiza todo o processo, tornando a experiência ainda mais fácil e sem complicações. Caso encontre qualquer problema durante a ativação, a equipe de suporte estará disponível para oferecer soluções específicas, garantindo uma experiência tranquila. Além disso, ao optar pelo eSIM da Holafly, você pode aproveitar dados ilimitados em mais de 200 destinos, sem se preocupar com taxas de roaming. A Holafly também oferece planos de dados para iPhones e iPads, com instalação sem complicações e sem a necessidade de trocar chips físicos — tornando suas viagens muito mais práticas e conectadas.

Limpe a área do Controle da Câmera com um pano que não solte fiapos. Se preciso, use um pouquinho de água para limpá-lo.

Reinicie o seu iPhone, caso o problema persista.

Em casos mais graves, experimente resetar o smartphone para os ajustes de fábrica e teste o Controle da Câmera novamente.

Se, depois desses procedimentos, o botão seguir com problemas, pode ser que ele esteja danificado. Nesses casos, experimente buscar ajuda diretamente da Apple. É possível fazer isso pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado. Este artigo editorial do MacMagazine também foi posteriormente modificado com a inserção de um ou mais links publicitários.

via The Mac Observer