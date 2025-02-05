Oferta: iPhone 16 (128GB) com 23% de desconto

O iPhone 16 traz, em sua ficha técnica, vários recursos bacanas. Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, um conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além do Controle da Câmera (Camera Control) e o botão de Ação (Action Button) — este último disponível pela primeira vez em um modelo não Pro. Ele também é capaz de capturar fotos e vídeos espaciais, para serem vistos posteriormente no Vision Pro.

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção muito boa. Trata-se da versão de 128GB, na cor ultramarino (uma espécie de azul escuro com um toque de roxo). Ele está saindo por R$6.003,53.

iPhone 16 de 128GB



Parcelado: de R$7.799,00 por R$6.003,53 em até 10x

À vista: de R$7.019,10 por R$5.388,18



💰 Aplique o cupom IPHONE150 na página para garantir o preço 🤑



Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$7.799, estamos diante de um desconto de 23%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica melhor: ele cai para R$5.388,18 — representando também um desconto de 23% em relação ao preço à vista da Apple, de R$7.019,10.

Para chegar a esses valores, basta resgatar o cupom na página do produto ou adicionar IPHONE150 no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

