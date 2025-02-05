Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

“Ruptura” foi a série do Apple TV+ mais assistida no Brasil e no mundo em janeiro

Bruno Cardoso
05/02/2025 • 11:43
Divulgação/Apple

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela JustWatch, a série “Ruptura” (“Severance”), que está no meio de sua segunda temporada, foi a produção televisiva mais assistida por usuários do Apple TV+ tanto no Brasil quanto globalmente no primeiro mês de 2025.

Publicidade

“Silo”, outra série de sucesso do serviço de streaming da Maçã, por sua vez, vem logo atrás também em ambas as pesquisas. Esse série, vale lembrar, chegou recentemente ao fim da sua segunda temporada, mas já foi renovada para uma terceira e uma quarta temporadas.

No Brasil, completa o Top 3 a série “Disclaimer”, estrelada por Cate Blanchett. No ranking global, é outra série de suspense que ocupa o último lugar no pódio: “Alvo Primário” (“Prime Target”)outra estreia recente do Apple TV+.

Falando agora de filmes, a comédia romântica “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), estrelada por Scarlett Johansson e Channing Tatum, foi o longa-metragem mais assistido por brasileiros no mês de janeiro, seguido por “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) e “Lobos” (“Wolfs”). No cenário global, o filme “Gladiador II” (“Gladiator II”) — que não é do Apple TV+, mas pode ser comprado/alugado pelo app Apple TV — aparece na ponta, seguido por “Como Vender a Lua” e “Assassinos da Lua das Flores”.

JustWatch de janeiro de 2025
JustWatch de janeiro de 2025

Vale sempre destacar que os dados do JustWatch podem não representar fielmente as audiências das produções listadas, uma vez que são analisados dados de popularidade obtidos pela plataforma. De qualquer forma, eles ajudam a apontar tendências e medir, mesmo que indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos e locais.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Novos malwares usam falsas entrevistas de emprego para invadir o macOS
Próx. Post

Apple já teria iniciado produção em massa do chip “M5”
Posts relacionados