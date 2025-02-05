“Ruptura” foi a série do Apple TV+ mais assistida no Brasil e no mundo em janeiro

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela JustWatch, a série “Ruptura” (“Severance”), que está no meio de sua segunda temporada, foi a produção televisiva mais assistida por usuários do Apple TV+ tanto no Brasil quanto globalmente no primeiro mês de 2025.

“Silo”, outra série de sucesso do serviço de streaming da Maçã, por sua vez, vem logo atrás também em ambas as pesquisas. Esse série, vale lembrar, chegou recentemente ao fim da sua segunda temporada, mas já foi renovada para uma terceira e uma quarta temporadas.

No Brasil, completa o Top 3 a série “Disclaimer”, estrelada por Cate Blanchett. No ranking global, é outra série de suspense que ocupa o último lugar no pódio: “Alvo Primário” (“Prime Target”) — outra estreia recente do Apple TV+.

Falando agora de filmes, a comédia romântica “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), estrelada por Scarlett Johansson e Channing Tatum, foi o longa-metragem mais assistido por brasileiros no mês de janeiro, seguido por “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) e “Lobos” (“Wolfs”). No cenário global, o filme “Gladiador II” (“Gladiator II”) — que não é do Apple TV+, mas pode ser comprado/alugado pelo app Apple TV — aparece na ponta, seguido por “Como Vender a Lua” e “Assassinos da Lua das Flores”.

Vale sempre destacar que os dados do JustWatch podem não representar fielmente as audiências das produções listadas, uma vez que são analisados dados de popularidade obtidos pela plataforma. De qualquer forma, eles ajudam a apontar tendências e medir, mesmo que indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos e locais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

