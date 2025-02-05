“Ted Lasso”: 4ª temporada poderá focar na criação de time feminino do AFC Richmond

Mesmo que os criadores tenham originalmente planejado três temporadas para “Ted Lasso”, fortes indícios apontam que teremos, sim, um retorno da série de maior sucesso do Apple TV+. Embora as informações sobre isso ainda sejam vagas, temos agora evidência sobre um provável enredo para essa continuação.

Publicidade

De acordo com uma publicação de Sigmund Judge, apresentador de um podcast dedicado ao Apple TV+, as filmagens da quarta temporada da produção já estão marcadas para iniciar entre os meses de maio e junho, e a trama terá como foco a criação de um time de futebol feminino do AFC Richmond — um gancho da terceira temporada.

EXCLUSIVE: London filming for #TedLasso S4 is now set to begin in May/June with focus shifting at AFC Richmond to the formation of its women’s team. — Sigmund Judge (@sigjudge) February 5, 2025 EXCLUSIVO: as filmagens da S4 de #TedLasso em Londres estão agora marcadas para iniciar em maio/junho com o foco mudando no AFC Richmond para a formação de sua equipe feminina.

É uma possibilidade que vai ao encontro do que se sabe até o momento, visto que a história original teria sido “fechada” com o fim da terceira temporada e, ainda, que um produtor responsável pela série destacou recentemente que uma continuação teria uma nova proposta.

Essa é uma possibilidade que foi comentada recentemente por Juno Temple, intérprete da personagem Keeley na produção. Segundo ela, que recusa a ideia de um spinoff, essa definitivamente seria uma “ótima ideia” para a jornada de Keeley e de Rebecca (personagem de Hannah Waddingham) em uma continuação.

Publicidade

Eu acho, também, que o futebol feminino é algo tão emocionante — especialmente na Inglaterra, estamos indo tão bem — mas acho que é algo que… Eu não sei, quem sabe? Seria um ótimo enredo.

Caso dê certo essa nova abordagem, não seria uma surpresa se a Maçã investisse até mesmo em mais temporadas subsequentes. Recentemente, inclusive, o intérprete do goleiro Thierry Zoreaux, Moe Jeudy-Lamour, afirmou em entrevista que o Apple TV+ “assinou” por mais três temporadas para a série.

Previsões bem otimistas, não acham? ⚽️

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac