Divulgação/Apple

3ª temporada de “Severance” não vai demorar tanto para chegar, diz Ben Stiller

Luiz Gustavo Ribeiro
06/02/2025 • 22:02
Leitura de 1 minuto

A segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) estreou há menos de um mês e ainda está em andamento, mas fãs ao redor do mundo já estão questionando sobre uma continuação.

Publicidade

A Apple ainda não confirmou se uma terceira temporada está oficialmente sendo trabalhada, mas o produtor executivo e diretor Ben Stiller compartilhou uma previsão otimista. Ao falar com o The Hollywood Reporter para promover a atual temporada, Stiller disse que uma sala de roteiristas já está sendo formada em Los Angeles (na Califórnia, Estados Unidos) para debater a próxima.

Essa também não é a primeira vez que Stiller fala sobre uma terceira temporada; no fim de 2024, ele já havia mencionado que a continuação da série dependia do sucesso da segunda temporada.

O Apple TV+ certamente deve estar satisfeito com os resultados da nova temporada até agora, já que ela ganhou uma classificação ainda mais alta dos críticos no site Rotten Tomatoes — ao mesmo tempo em que ostenta uma forte pontuação de audiência, o programa está no topo das paradas de streaming desde que estreou.

Publicidade

Se o sucesso é realmente a métrica que a Apple está usando para decidir se “Severance” terá uma terceira temporada, então um anúncio de renovação seria iminente, já que a segunda provou ser uma continuação bastante digna — até agora.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
