3ª temporada de “Severance” não vai demorar tanto para chegar, diz Ben Stiller

A segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) estreou há menos de um mês e ainda está em andamento, mas fãs ao redor do mundo já estão questionando sobre uma continuação.

A Apple ainda não confirmou se uma terceira temporada está oficialmente sendo trabalhada, mas o produtor executivo e diretor Ben Stiller compartilhou uma previsão otimista. Ao falar com o The Hollywood Reporter para promover a atual temporada, Stiller disse que uma sala de roteiristas já está sendo formada em Los Angeles (na Califórnia, Estados Unidos) para debater a próxima.

Essa também não é a primeira vez que Stiller fala sobre uma terceira temporada; no fim de 2024, ele já havia mencionado que a continuação da série dependia do sucesso da segunda temporada.

O Apple TV+ certamente deve estar satisfeito com os resultados da nova temporada até agora, já que ela ganhou uma classificação ainda mais alta dos críticos no site Rotten Tomatoes — ao mesmo tempo em que ostenta uma forte pontuação de audiência, o programa está no topo das paradas de streaming desde que estreou.

Se o sucesso é realmente a métrica que a Apple está usando para decidir se “Severance” terá uma terceira temporada, então um anúncio de renovação seria iminente, já que a segunda provou ser uma continuação bastante digna — até agora.

