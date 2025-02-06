Navegue

2 minuto

App RPLY usa IA para evitar mensagens esquecidas no iMessage

Yan Avelino
06/02/2025 • 19:11
RPLY

Se você vive esquecendo de responder mensagens e acaba deixando amigos no vácuo sem querer, um novo app para macOS pode ser a solução. O RPLY promete ajudar a manter o seu mensageiro organizado e garantir que ninguém fique sem resposta.

O app usa inteligência artificial para identificar mensagens não respondidas e sugerir respostas automáticas. Se um texto ficar sem resposta por mais de 24 horas, o RPLY entra em ação para evitar que você seja alvo de “ghosting” sem intenção.

Ele foi criado por Molly Cantillon, uma ex-aluna de Stanford de 21 anos que abandonou a faculdade para fundar o NOX, um assistente de IA apoiado pelo fundo de startups da OpenAI. Segundo ela, a ideia do app surgiu para resolver um problema comum.

Criei o RPLY para que você nunca mais deixe uma mensagem sem resposta.
Ficar em contato deve ser algo simples — o RPLY encontra seus textos não respondidos, sugere rascunhos com IA na hora e sincroniza em todos os seus dispositivos Apple, para que você possa responder sem sair do seu fluxo.
Baixe agora.

Apesar de respostas automáticas existirem há anos, ainda não havia nada parecido para o iMessage. Na prática, o RPLY analisa o seu histórico de mensagens para gerar respostas que imitam o seu jeito de escrever, fazendo com que tudo soe mais natural.

O app também ajuda a organizar a bagunça das conversas acumuladas, criando uma lista de mensagens não respondidas, e dá um panorama rápido de tudo o que ainda precisa de resposta. Isso evita, portanto, o trabalho de ficar rolando o iMessage em busca de mensagens esquecidas.

Outro diferencial é a página de estatísticas, pela qual dá para ver métricas curiosas, como o tempo médio que você leva para responder alguém e até um ranking de quem você responde mais rápido e quem você mais ignora.

Nos testes do TechCrunch, as respostas geradas pelo RPLY soaram bem naturais e a maioria das pessoas nem percebeu que estavam conversando com uma IA. Mas alguns detalhes entregaram o jogo: o app sempre coloca uma vírgula depois de “haha” e nunca usa emojis.

A empresa garante que não armazena os dados e que as mensagens são apagadas assim que o app termina de processá-las. Há uma opção de processamento local (usando o Llama, da Meta), em que todas as mensagens ficam apenas no seu dispositivo.

Embora a versão final tenha sido liberada, para baixar a ferramenta é preciso entrar numa lista de espera. Depois de um período de teste gratuito de 14 dias, o RPLY cobrará US$30 por mês — um impedimento para muitos usuários, diga-se.

Por enquanto, o RPLY está disponível apenas para Mac. No futuro, a criadora do app quer lançar integração com o WhatsApp e Slack, mas ainda não há previsão para isso.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
