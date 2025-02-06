App RPLY usa IA para evitar mensagens esquecidas no iMessage

Se você vive esquecendo de responder mensagens e acaba deixando amigos no vácuo sem querer, um novo app para macOS pode ser a solução. O RPLY promete ajudar a manter o seu mensageiro organizado e garantir que ninguém fique sem resposta.
O app usa inteligência artificial para identificar mensagens não respondidas e sugerir respostas automáticas. Se um texto ficar sem resposta por mais de 24 horas, o RPLY entra em ação para evitar que você seja alvo de “ghosting” sem intenção.
Ele foi criado por Molly Cantillon, uma ex-aluna de Stanford de 21 anos que abandonou a faculdade para fundar o NOX, um assistente de IA apoiado pelo fundo de startups da OpenAI. Segundo ela, a ideia do app surgiu para resolver um problema comum.
Apesar de respostas automáticas existirem há anos, ainda não havia nada parecido para o iMessage. Na prática, o RPLY analisa o seu histórico de mensagens para gerar respostas que imitam o seu jeito de escrever, fazendo com que tudo soe mais natural.
O app também ajuda a organizar a bagunça das conversas acumuladas, criando uma lista de mensagens não respondidas, e dá um panorama rápido de tudo o que ainda precisa de resposta. Isso evita, portanto, o trabalho de ficar rolando o iMessage em busca de mensagens esquecidas.
Outro diferencial é a página de estatísticas, pela qual dá para ver métricas curiosas, como o tempo médio que você leva para responder alguém e até um ranking de quem você responde mais rápido e quem você mais ignora.
Nos testes do TechCrunch, as respostas geradas pelo RPLY soaram bem naturais e a maioria das pessoas nem percebeu que estavam conversando com uma IA. Mas alguns detalhes entregaram o jogo: o app sempre coloca uma vírgula depois de “haha” e nunca usa emojis.
A empresa garante que não armazena os dados e que as mensagens são apagadas assim que o app termina de processá-las. Há uma opção de processamento local (usando o Llama, da Meta), em que todas as mensagens ficam apenas no seu dispositivo.
Embora a versão final tenha sido liberada, para baixar a ferramenta é preciso entrar numa lista de espera. Depois de um período de teste gratuito de 14 dias, o RPLY cobrará US$30 por mês — um impedimento para muitos usuários, diga-se.
Por enquanto, o RPLY está disponível apenas para Mac. No futuro, a criadora do app quer lançar integração com o WhatsApp e Slack, mas ainda não há previsão para isso.