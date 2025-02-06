Apple poderá apresentar novo iPhone SE já na semana que vem

Especulado há bastante tempo, a próxima geração do iPhone SE poderá ser apresentada na semana que vem, antes de ele ser colocado à venda no final deste mês, conforme informações do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

De acordo com a reportagem, é improvável que a Apple realize um evento de lançamento para o dispositivo, optando por revelá-lo em seu site, a partir de um comunicado para a imprensa. Inclusive, o estoque do atual iPhone SE está bastante limitado nas lojas da Apple em muitas partes dos Estados Unidos — o que, de acordo com Gurman, normalmente acontece antes de uma atualização.

O repórter também reiterou que a nova versão se parecerá mais com o iPhone 14 (logo, sem Touch ID) e também suportará a Apple Intelligence. Dados os novos recursos e o design do modelo atualizado, porém, a Maçã poderá aumentar o preço do dispositivo.

Um novo iPhone SE pode ser especialmente atraente em mercados estrangeiros como China, Índia e outras partes da Ásia, onde a Apple está tentando impulsionar seus negócios. A combinação de recursos de ponta e um preço de aproximadamente US$500 poderá torná-lo uma alternativa atraente para marcas locais, embora provavelmente continue mais caro.

O novo modelo também será o primeiro a contar com um modem 5G projetado pela Apple, substituindo o componente da Qualcomm. Ele terá ainda uma tela maior, suporte ao Face ID e incluirá um chip A18 — justamente para alimentar a Apple Intelligence.

It’ll be interesting to see to what degree Apple plays up the custom modem in the new iPhone SE. On one hand, it’s a major feat. On the other, the whole point is that customers won’t notice a difference. Touting it significantly also opens the door to Qualcomm speed comparisons. — Mark Gurman (@markgurman) February 7, 2025 Será interessante ver até que ponto a Apple vai aproveitar o modem personalizado no novo iPhone SE. Por um lado, é um grande feito. Por outro, o ponto principal é que os clientes não notarão a diferença. Divulgá-lo significativamente também abre a porta para comparações de velocidade com a Qualcomm.

O anúncio do novo iPhone SE, como lembrado por Gurman, ocorrerá próximo ao dos novos fones de ouvido Powerbeats Pro 2 — os quais deverão ser lançados em 11 de fevereiro, segundo ele.

