Beats Solo Buds são homologados pela Anatel meses após lançamento no exterior

Anunciados em abril do ano passado (sim, há quase dez meses) e lançados nos Estados Unidos e Portugal em junho, os Beats Solo Buds finalmente foram homologados no Brasil, o que pode indicar um lançamento próximo.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou dois Certificados de Conformidade Técnica para os fones, de modo que o primeiro diz respeito ao lado direito ( A3150 ) e o segundo, ao lado esquerdo ( A3151 ). Os documentos, porém, também citam o estojo de carregamento, que traz o código A3152 .

Veja-os a seguir:

O órgão regulador também liberou algumas fotos dos fones:

De acordo com os documentos, o produto é fabricado pela Future Innovation Viet Nam Company Limited, no Vietnã.

Os Beats Solo Buds, vale lembrar, se posicionam como uma opção intra-auricular mais barata em relação a outros modelos da própria marca, como os Studio Buds + e os vindouros Powerbeats Pro 2.

Eles têm o mesmo design geral de outros fones da subsidiária da Apple, mas são um pouco maiores para acomodar baterias mais avantajadas. Isso porque a empresa optou por remover o componente do estojo de recarga; assim, quando a bateria acabar, você deve colocá-los no estojo e conectá-lo a uma fonte (como um adaptador de parede ou o próprio smartphone) com um cabo USB-C, de modo que cinco minutos de carga fornecem até uma hora de reprodução.

Compatíveis tanto com o iOS quanto com o Android — inclusive com emparelhamento contínuo com um toque e recursos como Buscar (Find My) ou Find My Device —, os Beats Solo Buds oferecem até 18 horas de reprodução e vêm com 4 tamanhos de pontas auriculares (XS, S, M e L) para ajudar a garantir o máximo de conforto e isolamento passivo de ruído. Eles também estão disponíveis em 4 cores: Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple e Transparent Red.

Nos EUA, os Beats Solo Buds custam US$80; já em Portugal, eles saem por 90€. Ainda não há informações sobre disponibilidade e preço no Brasil.

