Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Beats Solo Buds são homologados pela Anatel meses após lançamento no exterior

Bruno Cardoso
06/02/2025 • 10:31
Compatibilidade dos Beats Solo Buds

Anunciados em abril do ano passado (sim, há quase dez meses) e lançados nos Estados Unidos e Portugal em junho, os Beats Solo Buds finalmente foram homologados no Brasil, o que pode indicar um lançamento próximo.

Publicidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou dois Certificados de Conformidade Técnica para os fones, de modo que o primeiro diz respeito ao lado direito (A3150) e o segundo, ao lado esquerdo (A3151). Os documentos, porém, também citam o estojo de carregamento, que traz o código A3152.

Veja-os a seguir:

O órgão regulador também liberou algumas fotos dos fones:

De acordo com os documentos, o produto é fabricado pela Future Innovation Viet Nam Company Limited, no Vietnã.

Publicidade

Os Beats Solo Buds, vale lembrar, se posicionam como uma opção intra-auricular mais barata em relação a outros modelos da própria marca, como os Studio Buds + e os vindouros Powerbeats Pro 2.

Eles têm o mesmo design geral de outros fones da subsidiária da Apple, mas são um pouco maiores para acomodar baterias mais avantajadas. Isso porque a empresa optou por remover o componente do estojo de recarga; assim, quando a bateria acabar, você deve colocá-los no estojo e conectá-lo a uma fonte (como um adaptador de parede ou o próprio smartphone) com um cabo USB-C, de modo que cinco minutos de carga fornecem até uma hora de reprodução.

Publicidade

Compatíveis tanto com o iOS quanto com o Android — inclusive com emparelhamento contínuo com um toque e recursos como Buscar (Find My) ou Find My Device —, os Beats Solo Buds oferecem até 18 horas de reprodução e vêm com 4 tamanhos de pontas auriculares (XS, S, M e L) para ajudar a garantir o máximo de conforto e isolamento passivo de ruído. Eles também estão disponíveis em 4 cores: Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple e Transparent Red.

Nos EUA, os Beats Solo Buds custam US$80; já em Portugal, eles saem por 90€. Ainda não há informações sobre disponibilidade e preço no Brasil.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Galaxy S25 Ultra desbanca iPhone 16 Pro Max em teste de velocidade
Próx. Post

Canalys: vendas de iPads voltaram a crescer em 2024, mas liderança da Apple diminuiu
Posts relacionados