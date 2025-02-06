Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Canalys: vendas de iPads voltaram a crescer em 2024, mas liderança da Apple diminuiu

Douglas Nascimento
06/02/2025 • 10:56
SambatLim / Shutterstock.com
iPads Pro em exibição numa Apple Store

Um novo levantamento da Canalys indica que a Apple seguiu a tendência do mercado e cresceu no mercado de tablets em 2024 — tanto quando comparamos o ano completo em relação a 2023 quanto apenas o quarto trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Publicidade

Segundo os dados, a Maçã despachou cerca de 16,9 milhões de unidades de iPads no último período do ano passado, um crescimento de 13,8% em relação ao quarto trimestre de 2023 (14,8 milhões). O avanço foi suficiente para aumentar a participação da empresa, que foi de 39,2% para 42,3%.

Canalys sobre o mercado de tablets

Passando para os números referentes ao ano completo, a Apple despachou 56,9 milhões unidades no ano de 2024, tendo crescido 5,3% em relação a 2023 (54 milhões). Líder absoluta nesse mercado, a Maçã viu seu market share cair um pouco no período: de 40% para 38,6%.

Canalys sobre o mercado de tablets

O Top 5 de 2024 fica completo com a Samsung em segundo lugar (27,8 milhões, +8,2%), a HUAWEI em terceiro (10,7 milhões, +8,2%), a Lenovo em quarto (10,4 milhões, +12%) e a Xiaomi em quinto (9,2 milhões, incríveis +73,1%).

Publicidade

As outras fabricantes despacharam cerca de 32,5 milhões unidades, uma queda de 0,1% ano a ano.

Tendência de alta

O mercado de tablets como um todo, por sua vez, aumentou 9,2% em comparação a 2023. Ao todo, foram enviadas 147,6 milhões de unidades no ano passado, contra as 135,2 milhões de 2023. No último trimestre do ano, os envios subiram de 37,8 para 39,9 milhões (um crescimento de 5,6%).

Canalys sobre o mercado de tablets

O crescimento da Apple nesse trimestre se deu graças ao lançamento de novos e aguardados modelos de iPad (como o do novo iPad mini). A Canalys acredita que os investimentos da empresa na Índia deverão impulsionar ainda mais seus números este ano.

iPads Pro (miniatura)
Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: prateado ou cinza-espacial
Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPads Air (miniatura)
Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad mini (miniatura)
Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10
Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad de 10ª geração (miniatura)
Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Beats Solo Buds são homologados pela Anatel meses após lançamento no exterior
Próx. Post

PGA TOUR Pro Golf e mais dois jogos chegam ao catálogo do Apple Arcade
Posts relacionados