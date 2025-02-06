Canalys: vendas de iPads voltaram a crescer em 2024, mas liderança da Apple diminuiu

Um novo levantamento da Canalys indica que a Apple seguiu a tendência do mercado e cresceu no mercado de tablets em 2024 — tanto quando comparamos o ano completo em relação a 2023 quanto apenas o quarto trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo os dados, a Maçã despachou cerca de 16,9 milhões de unidades de iPads no último período do ano passado, um crescimento de 13,8% em relação ao quarto trimestre de 2023 (14,8 milhões). O avanço foi suficiente para aumentar a participação da empresa, que foi de 39,2% para 42,3%.

Passando para os números referentes ao ano completo, a Apple despachou 56,9 milhões unidades no ano de 2024, tendo crescido 5,3% em relação a 2023 (54 milhões). Líder absoluta nesse mercado, a Maçã viu seu market share cair um pouco no período: de 40% para 38,6%.

O Top 5 de 2024 fica completo com a Samsung em segundo lugar (27,8 milhões, +8,2%), a HUAWEI em terceiro (10,7 milhões, +8,2%), a Lenovo em quarto (10,4 milhões, +12%) e a Xiaomi em quinto (9,2 milhões, incríveis +73,1%).

As outras fabricantes despacharam cerca de 32,5 milhões unidades, uma queda de 0,1% ano a ano.

Tendência de alta

O mercado de tablets como um todo, por sua vez, aumentou 9,2% em comparação a 2023. Ao todo, foram enviadas 147,6 milhões de unidades no ano passado, contra as 135,2 milhões de 2023. No último trimestre do ano, os envios subiram de 37,8 para 39,9 milhões (um crescimento de 5,6%).

O crescimento da Apple nesse trimestre se deu graças ao lançamento de novos e aguardados modelos de iPad (como o do novo iPad mini). A Canalys acredita que os investimentos da empresa na Índia deverão impulsionar ainda mais seus números este ano.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

