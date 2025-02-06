Como ativar legendas automáticas dos últimos 10-30 segundos na Apple TV

Seguindo com as nossas dicas envolvendo as novidades que vieram com a chegada do tvOS 18 para os usuários da Apple TV, hoje mostraremos uma bem útil para quem consome conteúdos do aplicativo TV na set-top box da Maçã.
Mais precisamente, agora é possível ativar as legendas para filmes ou séries de forma temporária, para os últimos 10-30 segundos, caso você tenha perdido alguma fala da cena.
Veja como é supersimples ativar isso! 📺
No Siri Remote, pressione para a esquerda na superfície de toque (no Siri Remote de 1ª geração) ou no clickpad (no Siri Remote de 2ª e 3ª gerações) para cada trecho de 10 segundos.
É possível repetir esse procedimento até 3 vezes para retroceder os 30 segundos máximos do recurso.
Você também pode ativar as legendas enquanto o áudio está silenciado, bastando pressionar o botão de mudo no Siri Remote de 2ª e 3ª gerações (e apenas nesses, segundo a Apple).
Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x
Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.