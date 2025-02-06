Navegue

Como ativar legendas automáticas dos últimos 10-30 segundos na Apple TV

Pedro Henrique Nunes
06/02/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Seguindo com as nossas dicas envolvendo as novidades que vieram com a chegada do tvOS 18 para os usuários da Apple TV, hoje mostraremos uma bem útil para quem consome conteúdos do aplicativo TV na set-top box da Maçã.

Mais precisamente, agora é possível ativar as legendas para filmes ou séries de forma temporária, para os últimos 10-30 segundos, caso você tenha perdido alguma fala da cena.

Veja como é supersimples ativar isso! 📺

No Siri Remote, pressione para a esquerda na superfície de toque (no Siri Remote de 1ª geração) ou no clickpad (no Siri Remote de 2ª e 3ª gerações) para cada trecho de 10 segundos.

Siri Remote

É possível repetir esse procedimento até 3 vezes para retroceder os 30 segundos máximos do recurso.

Você também pode ativar as legendas enquanto o áudio está silenciado, bastando pressionar o botão de mudo no Siri Remote de 2ª e 3ª gerações (e apenas nesses, segundo a Apple).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
