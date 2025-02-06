Navegue

Galaxy S25 Ultra desbanca iPhone 16 Pro Max em teste de velocidade

Douglas Nascimento
06/02/2025 • 09:28
Leitura de 2 minuto

O canal PhoneBuff fez o seu tradicional comparativo de velocidade entre o Galaxy S25 Ultra (novo smartphone topo-de-linha da Samsung) e o iPhone 16 Pro Max (flagship da Apple lançado em setembro de 2024). Dessa vez, ao contrário do resultado do ano passado, temos uma clara vitória para o smartphone da sul-coreana.

Como nos anos anteriores, o teste consistiu em abrir determinados aplicativos e realizar certas tarefas. Mais uma vez, o iPhone foi muito inferior ao Galaxy em tarefas de edição. Quando o aparelho da Maçã estava concluindo o processo de exportação no Snapseed, por exemplo, o Galaxy já o começava no LumaFusion.

O iPhone só conseguiu sair com uma boa vantagem nos jogos Going Balls e Forward Assault — o que foi insuficiente para dar-lhe uma vitória ou para deixar o resultado mais apertado. Na primeira rodada, por exemplo, o Galaxy terminou o teste em 2 minutos e 18 segundos, enquanto o iPhone o concluiu em 2 minutos e 33 segundos

Na segunda, que consistiu em simplesmente abrir novamente cada software da rodada anterior (considerando que eles já estavam iniciados no sistema), o iPhone se saiu melhor (48 segundos, contra 49 do Galaxy) — porém, novamente, um resultado ínfimo perto da diferença total conseguida pelo aparelho da Samsung.

Obviamente, sempre vale considerar (além da diferença temporal de lançamento) que o smartphone da Samsung conta com mais memória e um clock do processador maior que o do iPhone. Além disso, como destacou o canal, o Galaxy deste ano tem uma câmara de vapor 40% maior — o que lhe permite sustentar um melhor desempenho.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
