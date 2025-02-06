Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Google Chrome ganha modo Picture-in-Picture (PiP) automático no desktop

Luiz Gustavo Ribeiro
06/02/2025 • 15:29
PiP automático no Google Chrome

O Google começou a testar e liberará, na versão 134 do Chrome, um recurso no qual as páginas da web que reproduzem áudio ou vídeo podem entrar automaticamente no modo Picture-in-Picture (PiP).

Publicidade

Isso significa que os reprodutores de música e vídeo na web podem alternar para um miniplayer quando o usuário navega entre as guias, eliminando a necessidade de ativar esse modo manualmente — exatamente da forma como os aplicativos de videoconferência na web já podem abrir automaticamente o modo PiP no navegador.

Um web app só é elegível para ativar o modo PiP automático se atender a algumas condições, como: a URL da mídia deve estar de acordo com o recurso Navegação Segura (Safe Browsing) e a mídia deve estar sendo reproduzida, entre outros. Se outro miniplayer já estiver aberto, porém, o Chrome não acionará o PiP automático.

O usuário também pode ver uma caixa de diálogo de permissão, perguntando se ele gostaria de permitir que o site abra o PiP automaticamente todas as vezes, apenas uma vez ou nunca.

Permissão de PiP no Google Chrome

A configuração de ativação automática do PiP pode ser configurada no painel de informações do site e, como dito, ela ainda está em testes — no entanto, se você não quiser esperar, já pode testar a novidade habilitando o recurso em chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback.

via Neowin

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

ONLYOFFICE Docs agora suporta arquivos do Pages, Numbers e Keynote
Próx. Post

Leica LUX Grip oferece mais precisão para tirar fotos com o iPhone
Posts relacionados