Google Chrome ganha modo Picture-in-Picture (PiP) automático no desktop

O Google começou a testar e liberará, na versão 134 do Chrome, um recurso no qual as páginas da web que reproduzem áudio ou vídeo podem entrar automaticamente no modo Picture-in-Picture (PiP).

Isso significa que os reprodutores de música e vídeo na web podem alternar para um miniplayer quando o usuário navega entre as guias, eliminando a necessidade de ativar esse modo manualmente — exatamente da forma como os aplicativos de videoconferência na web já podem abrir automaticamente o modo PiP no navegador.

Um web app só é elegível para ativar o modo PiP automático se atender a algumas condições, como: a URL da mídia deve estar de acordo com o recurso Navegação Segura (Safe Browsing) e a mídia deve estar sendo reproduzida, entre outros. Se outro miniplayer já estiver aberto, porém, o Chrome não acionará o PiP automático.

O usuário também pode ver uma caixa de diálogo de permissão, perguntando se ele gostaria de permitir que o site abra o PiP automaticamente todas as vezes, apenas uma vez ou nunca.

A configuração de ativação automática do PiP pode ser configurada no painel de informações do site e, como dito, ela ainda está em testes — no entanto, se você não quiser esperar, já pode testar a novidade habilitando o recurso em chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback .

via Neowin