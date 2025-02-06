Navegue

Leitura de 2 minuto

Leaker divulga detalhes da tela, bateria e câmera do suposto iPhone dobrável

Douglas Nascimento
06/02/2025 • 21:25
ConceptsiPhone
Conceito de iPhone dobrável

Um leaker compartilhou hoje no X (ex-Twitter) o que até agora é, aparentemente, o maior compilado de rumores sobre o suposto smartphone (ou iPhone, como preferir) dobrável no qual a Apple estaria trabalhando.

Traduzido do chinês pelo também leaker conhecido como Jukanlosreve, o post traz alegações relacionadas a coisas como aparência, data de lançamento, câmeras e até mesmo bateria do suposto dispositivo.

De acordo com ele, o aparelho teria cerca de 12 polegadas (como se fossem dois dispositivos de 6,1″) e um mecanismo de dobradura do lado traseiro esquerdo. Dobrado, ele teria 9,2mm de espessura (ou 4,6mm aberto).

Com uma tela desenvolvida exclusivamente pela Samsung, o aparelho contaria com uma câmera frontal com a tecnologia ultrafina metalens, enquanto as traseiras (grande-angular principal e ultra-angular) adotariam uma estrutura híbrida de vidro e plástico.

Quando falamos em bateria, o dobrável da Maçã contaria com duas unidades revestidas em aço inoxidável e com células empilhadas em 3D as quais, combinadas, atingiriam aproximadamente 5.000mAh de capacidade.

O leaker ainda afirmou que a Apple deverá usar um design proprietário para a dobradiça do telefone, a qual possui custo de montagem de aproximadamente US$110, bem como uma estrutura intermediária de alumínio que custaria entre US$80 e US$90.

Em termos de lançamento, a previsão da Apple seria para que a produção se inicie entre o fim de 2025 e o início de 2026 — ano em que supostamente ocorrerá o lançamento oficial, segundo uma série de rumores.

Ainda segundo o leaker, a Maçã estima vender de 8 a 10 milhões de unidades só no primeiro ano, com essa quantidade subindo para 20 milhões em 2027.

via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
