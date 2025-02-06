Leaker divulga detalhes da tela, bateria e câmera do suposto iPhone dobrável

Um leaker compartilhou hoje no X (ex-Twitter) o que até agora é, aparentemente, o maior compilado de rumores sobre o suposto smartphone (ou iPhone, como preferir) dobrável no qual a Apple estaria trabalhando.

Publicidade

Traduzido do chinês pelo também leaker conhecido como Jukanlosreve, o post traz alegações relacionadas a coisas como aparência, data de lançamento, câmeras e até mesmo bateria do suposto dispositivo.

Recent Apple Foldable iPhone Supply Chain Research Summary — 250120 (By zwz)



1. Appearance

• Features a large folding mechanism on the left rear side.

• Folded thickness: 9.2 mm; single-side thickness: 4.6 mm.

• The internal screen is comparable to two 6.1‑inch phones… https://t.co/UM2rGMQIwp — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) February 6, 2025

De acordo com ele, o aparelho teria cerca de 12 polegadas (como se fossem dois dispositivos de 6,1″) e um mecanismo de dobradura do lado traseiro esquerdo. Dobrado, ele teria 9,2mm de espessura (ou 4,6mm aberto).

Com uma tela desenvolvida exclusivamente pela Samsung, o aparelho contaria com uma câmera frontal com a tecnologia ultrafina metalens, enquanto as traseiras (grande-angular principal e ultra-angular) adotariam uma estrutura híbrida de vidro e plástico.

Publicidade

Quando falamos em bateria, o dobrável da Maçã contaria com duas unidades revestidas em aço inoxidável e com células empilhadas em 3D as quais, combinadas, atingiriam aproximadamente 5.000mAh de capacidade.

O leaker ainda afirmou que a Apple deverá usar um design proprietário para a dobradiça do telefone, a qual possui custo de montagem de aproximadamente US$110, bem como uma estrutura intermediária de alumínio que custaria entre US$80 e US$90.

Em termos de lançamento, a previsão da Apple seria para que a produção se inicie entre o fim de 2025 e o início de 2026 — ano em que supostamente ocorrerá o lançamento oficial, segundo uma série de rumores.

Publicidade

Ainda segundo o leaker, a Maçã estima vender de 8 a 10 milhões de unidades só no primeiro ano, com essa quantidade subindo para 20 milhões em 2027.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors