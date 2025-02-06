Leilão da Receita Federal em Curitiba tem iPhone 14 Pro Max por R$1.500

A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, conforme o edital nº 0900100/000001/2025. Desta vez, a pregão online acontecerá em Curitiba (PR) e cidades do estado de Santa Catarina, reunindo diversos itens de alto valor.
Entre os destaques estão 19 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs e acessórios como AirTags.
No entanto, é importante lembrar que esses produtos não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.
Além dos dispositivos da Apple, alguns lotes incluem outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.
Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|13
|1x iPhone 14 Plus de 128GB
|R$1.000
|14
|1x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$1.500
|15
|1x iPhone 14 Pro de 128GB
|R$1.000
|16
|1x iPad Air (5ª geração)
|R$1.000
|17
|1x Apple Watch Ultra (geração não especificada)
|R$1.000
|18
|1x MacBook Pro de 13″ (8GB/256GB)
|R$2.000
|19
|1x MacBook Pro de 13″ (8GB/256GB)
|R$2.000
|20
|1x Apple Watch Series 3 (tamanho não especificado)
1x iPhone 13 de 128GB
|R$9.000
|49
|5x iPhone 11 de 64GB
4x iPhone 11 de 128GB
22x iPhone 13 de 128GB
6x iPhone 14 de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x iPhone 14 Pro Max de 256GB
7x iPhone 15 de 128GB
3x iPhone 15 Pro de 128GB
4x iPhone 15 Pro Max de 256GB
|R$250.000
|50
|5x iPhone 13 de 128GB
14x iPhone 15 Pro de 128GB
|R$190.000
|52
|10x iPhone 11 de 64GB
|R$155.000
|56
|12x iPhone 15 Pro de 128GB
|R$195.000
|326
|2x iPhone 7 Plus de 128GB
1x iPhone 8 de 256GB
1x iPhone X de 256GB
3x iPhone XR de 64GB
7x iPhone XR de 128GB
1x iPhone XS de 64GB
1x iPhone XS de 256GB
1x iPhone 11 de 64GB
|R$330.000
|327
|1x iPhone 8 de 64GB
1x iPhone XR de 256GB
1x iPhone 11 Pro de 64GB
1x iPhone 11 de 128GB
|R$340.000
|328
|1x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone X de 64GB
4x iPhone XR de 128GB
4x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 8 de 256GB
1x iPhone XR de 64GB
|R$310.000
|330
|Apple TV 4K (3ª geração; Wi‑Fi + Ethernet) de 128GB
|R$45.000
|331
|1x iMac (M3)
8x MacBook Air (M1; 8GB/256GB)
3x iPad Pro de 12,9″ (5ª geração; 128GB)
2x iPad Pro de 11″ de 128GB (geração não especificada)
8x iPad Air (5ª geração; M1)
1x iPad Air (M2)
6x iPad (10ª geração) de 256GB
19x iPad (10ª geração) de 64GB
16x iPad (9ª geração) de 64GB
6x Apple Watch Series 9 de 45mm
7x Apple Watch Series 9 de 41mm
2x Apple Watch Series 8 de 45mm
2x Apple Watch Series 8 de 41mm
5x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm
8x Apple Watch SE (1ª geração) de 40mm
2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm
2x Apple Watch (modelo e geração não especificados)
4x AirPods Max
5x AirPods Pro (geração não especificada)
2x AirPods Pro 2
5x AirPods (modelo e geração não especificados)
1x AirPods 3
1x Magic Keyboard
1x Magic Keyboard Folio
1x Apple Pencil (USB-C)
2x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
1x Apple Pencil (modelo e geração não especificado)
54x AirTags
|R$175.000
|337
|5x iPhone 15 Pro Max de 256GB
1x iPhone 15 Pro de 256GB
36x iPhone 15 Pro de 128GB
30x iPhone 14 Plus de 128GB
2x iPhone 14 de 128GB
6x iPhone 15 de 128GB
4x iPhone 13 Pro Max (armazenamento não especificado)
3x iPhone 13 Pro de 128GB
7x iPhone 13 de 128GB
4x iPhone 12 Pro de 128GB
5x iPhone 12 de 128GB
4x iPhone 12 (armazenamento não especificado)
1x iPhone 11 Pro Max de 256GB
5x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 11 Pro de 64GB
16x iPhone (modelo e geração não especificados)
1x Apple Watch Series 4 de 44mm
1x Apple Watch Series 4 de 40mm
|R$280.000
|360
|1x Apple Watch Series 7 de 45mm
3x Apple Watch Series 8 de 45mm
3x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm
3x iPad (9ª geração) de 64GB
|R$50.000
Como participar
A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do evento.
Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 28 de fevereiro, com prazo final às 21h do dia 17/3. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia 18/3, às 10h.
Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.