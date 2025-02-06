Leilão da Receita Federal em Curitiba tem iPhone 14 Pro Max por R$1.500

A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, conforme o edital nº 0900100/000001/2025. Desta vez, a pregão online acontecerá em Curitiba (PR) e cidades do estado de Santa Catarina, reunindo diversos itens de alto valor.

Entre os destaques estão 19 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs e acessórios como AirTags.

No entanto, é importante lembrar que esses produtos não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Além dos dispositivos da Apple, alguns lotes incluem outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 13 1x iPhone 14 Plus de 128GB R$1.000 14 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB R$1.500 15 1x iPhone 14 Pro de 128GB R$1.000 16 1x iPad Air (5ª geração) R$1.000 17 1x Apple Watch Ultra (geração não especificada) R$1.000 18 1x MacBook Pro de 13″ (8GB/256GB) R$2.000 19 1x MacBook Pro de 13″ (8GB/256GB) R$2.000 20 1x Apple Watch Series 3 (tamanho não especificado)

1x iPhone 13 de 128GB R$9.000 49 5x iPhone 11 de 64GB

4x iPhone 11 de 128GB

22x iPhone 13 de 128GB

6x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone 14 Pro Max de 128GB

10x iPhone 14 Pro Max de 256GB

7x iPhone 15 de 128GB

3x iPhone 15 Pro de 128GB

4x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$250.000 50 5x iPhone 13 de 128GB

14x iPhone 15 Pro de 128GB R$190.000 52 10x iPhone 11 de 64GB R$155.000 56 12x iPhone 15 Pro de 128GB R$195.000 326 2x iPhone 7 Plus de 128GB

1x iPhone 8 de 256GB

1x iPhone X de 256GB

3x iPhone XR de 64GB

7x iPhone XR de 128GB

1x iPhone XS de 64GB

1x iPhone XS de 256GB

1x iPhone 11 de 64GB R$330.000 327 1x iPhone 8 de 64GB

1x iPhone XR de 256GB

1x iPhone 11 Pro de 64GB

1x iPhone 11 de 128GB R$340.000 328 1x iPhone 11 de 128GB

2x iPhone 11 de 64GB

1x iPhone X de 64GB

4x iPhone XR de 128GB

4x iPhone 11 de 128GB

1x iPhone 8 de 256GB

1x iPhone XR de 64GB R$310.000 330 Apple TV 4K (3ª geração; Wi‑Fi + Ethernet) de 128GB R$45.000 331 1x iMac (M3)

8x MacBook Air (M1; 8GB/256GB)

3x iPad Pro de 12,9″ (5ª geração; 128GB)

2x iPad Pro de 11″ de 128GB (geração não especificada)

8x iPad Air (5ª geração; M1)

1x iPad Air (M2)

6x iPad (10ª geração) de 256GB

19x iPad (10ª geração) de 64GB

16x iPad (9ª geração) de 64GB

6x Apple Watch Series 9 de 45mm

7x Apple Watch Series 9 de 41mm

2x Apple Watch Series 8 de 45mm

2x Apple Watch Series 8 de 41mm

5x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm

8x Apple Watch SE (1ª geração) de 40mm

2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

2x Apple Watch (modelo e geração não especificados)

4x AirPods Max

5x AirPods Pro (geração não especificada)

2x AirPods Pro 2

5x AirPods (modelo e geração não especificados)

1x AirPods 3

1x Magic Keyboard

1x Magic Keyboard Folio

1x Apple Pencil (USB-C)

2x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (2ª geração)

1x Apple Pencil (modelo e geração não especificado)

54x AirTags R$175.000 337 5x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 Pro de 256GB

36x iPhone 15 Pro de 128GB

30x iPhone 14 Plus de 128GB

2x iPhone 14 de 128GB

6x iPhone 15 de 128GB

4x iPhone 13 Pro Max (armazenamento não especificado)

3x iPhone 13 Pro de 128GB

7x iPhone 13 de 128GB

4x iPhone 12 Pro de 128GB

5x iPhone 12 de 128GB

4x iPhone 12 (armazenamento não especificado)

1x iPhone 11 Pro Max de 256GB

5x iPhone 11 de 64GB

3x iPhone 11 Pro de 64GB

16x iPhone (modelo e geração não especificados)

1x Apple Watch Series 4 de 44mm

1x Apple Watch Series 4 de 40mm R$280.000 360 1x Apple Watch Series 7 de 45mm

3x Apple Watch Series 8 de 45mm

3x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm

3x iPad (9ª geração) de 64GB R$50.000

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do evento.

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 28 de fevereiro, com prazo final às 21h do dia 17/3. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia 18/3, às 10h.

Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.