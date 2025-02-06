Mac Source Ports permite rodar jogos clássicos em Macs mais novos

O site Mac Source Ports foi lançado em 2022 com o objetivo de facilitar o acesso de usuários de Macs mais novos, como aqueles com Apple Silicon (e também Intel), a jogos antigos. Ele torna possível rodar um vasto catálogo de games clássicos, como DOOM e Tomb Raider, por meio da disponibilização dos seus pacotes de aplicativos assinados e autenticados (source port).

De acordo com o criador do site, um source port é “o esforço de alguém para manter um projeto derivado do código-fonte de um jogo”. Os desenvolvedores de games, muitas vezes, liberam ao público geral o código-fonte dos seus títulos mais antigos que não possuem mais suporte de hardware ou não são mais vendidos. Com isso em mãos, é possível fazer modificações na programação do jogo e portá-lo para uma nova plataforma — no caso do Mac Source Ports, para o macOS.

Como os ports são ativamente mantidos, autenticados e assinados, as chances de seus códigos conterem malwares são muito pequenas, o que ajuda muito o download e gameplay no sistema do Mac, que possui diversas barreiras de segurança.

Vale ressaltar, no entanto, que um source port é apenas um código para executar os games e depende também da legalidade dos títulos. Caso o jogo esteja sob licença livre, pode ser instalado gratuitamente pelo site; caso contrário, é necessário ter a instalação oficial do título para executá-lo com um source port.

O Mac Source Ports se mostra uma boa alternativa aos emuladores que, além de exigirem mais poder de processamento, vão perdendo o suporte e param de rodar conforme as atualizações de sistema da Apple. A coleção de jogos disponíveis no site conta com diversos títulos, em sua maioria dos anos 1990 e 2000.

via AppleInsider