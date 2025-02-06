MacMagazine no Ar #617: Convites, AppleCare+, óculos de AR, app pornô na UE e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 617ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Marcelo Melo [@marcelodemelo]
- Michel Duarte Corrêa [@mduartec]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:04:14Apple lança novo app Convites (Invites) para iPhone
00:15:59Apple faz mudanças no AppleCare+ para priorizar assinaturas mensais e anuais
00:28:21Apple teria cancelado projeto de óculos de AR conectados ao Mac
00:46:26iPhone 15 foi o smartphone mais vendido no mundo em 2024
00:58:04Aplicativo pornô é lançado na União Europeia com a chancela da Apple
01:15:27Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 5 de fevereiro de 2025
Duração: 1h21min05
Trilha sonora: Giorgio Moroder