Mistral AI lança app do seu chatbot para iOS e rivaliza com ChatGPT, Grok e mais

A startup francesa Mistral AI lançou um novo aplicativo do seu chatbot para iOS e na web — competindo com outras gigantes da área de inteligência artificial como OpenAI, Meta, Microsoft, X (antigo Twitter) e, mais recentemente, a DeepSeek.
Fundada há dois anos, a Mistral AI diz que seu chatbot (de código aberto) é alimentado pelos mecanismos de inferência mais rápidos do mundo, respondendo com até 1.000 palavras por segundo.
A desenvolvedora afirma que a Mistral AI gera imagens muito melhores do que o ChatGPT ou o Grok (do X), uma vez que ela utiliza as capacidades do Flux Ultra, da Black Forest Labs — um dos principais modelos de geração de imagens.
Ela também compartilhou um vídeo (abaixo) comparando a performance do seu chatbot com o ChatGPT:
Uma das principais vantagens do chatbot da Mistral AI é a sua solução empresarial, a qual permite que você implante o Le Chat em seu ambiente com modelos e interface de usuário customizados. Outros benefícios incluem limites de uso mais altos e a capacidade de optar por não compartilhar seus dados com a Mistral AI.
O Le Chat da Mistral AI está disponível gratuitamente na App Store (bem como na web) e requer um iPhone/iPad rodando minimamente o iOS/iPadOS 15.1.
