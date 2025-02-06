O que significa a imagem de um iPhone e uma Apple TV na tela do seu televisor

A Apple TV é uma excelente companhia para a sua TV — seja ela conectada ou não. Isso se deve ao fato de a set-top box da Maçã contar com todos os serviços da Maçã e também por ser muito mais rápida e fluida que qualquer sistema operacional de smart TVs.
Caso você tenha uma Apple TV HD ou 4K (rodando o tvOS 17 ou posterior) e esteja com problemas, pode ser que uma imagem de um iPhone próximo a uma Apple TV apareça na tela do seu televisor.
Por isso, será necessário restaurar o dispositivo usando o seu iPhone. Veja como proceder! 🙂
- Atualize o seu iPhone para o iOS 17 ou versões posteriores;
- Desbloqueie o aparelho e aproxime-o da Apple TV;
- Siga as etapas que aparecem na tela do iPhone;
- Enquanto a Apple TV é recuperada, deixe-a conectada à tomada até que o processo seja concluído.
Fácil, não? 😉
