Leitura de 1 minuto

O que significa a imagem de um iPhone e uma Apple TV na tela do seu televisor

Pedro Henrique Nunes
06/02/2025 • 07:30

A Apple TV é uma excelente companhia para a sua TV — seja ela conectada ou não. Isso se deve ao fato de a set-top box da Maçã contar com todos os serviços da Maçã e também por ser muito mais rápida e fluida que qualquer sistema operacional de smart TVs.

Caso você tenha uma Apple TV HD ou 4K (rodando o tvOS 17 ou posterior) e esteja com problemas, pode ser que uma imagem de um iPhone próximo a uma Apple TV apareça na tela do seu televisor.

Por isso, será necessário restaurar o dispositivo usando o seu iPhone. Veja como proceder! 🙂

  1. Atualize o seu iPhone para o iOS 17 ou versões posteriores;
  2. Desbloqueie o aparelho e aproxime-o da Apple TV;
  3. Siga as etapas que aparecem na tela do iPhone;
  4. Enquanto a Apple TV é recuperada, deixe-a conectada à tomada até que o processo seja concluído.

Fácil, não? 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
