ONLYOFFICE Docs agora suporta arquivos do Pages, Numbers e Keynote

A suíte de aplicativos de escritório ONLYOFFICE Docs chegou recentemente à sua versão 8.3, a qual traz uma novidade bastante interessante para usuários de Macs: compatibilidade com os formatos de arquivos do pacote iWork (Pages, Numbers e Keynote), da Apple.

Com essa novidade, usuários podem agora abrir qualquer documento criado e editado nos apps da Maçã sem bagunçar a formatação ou esbarrar em outros problemas de compatibilidade.

Caso você precise editar algum desses documentos nos apps do ONLYOFFICE Docs, eles serão convertidos e depois salvos nos formatos DOCX, PPTX e XLSX, que compõem a família OOXML. É possível, no entanto, que nem tudo funcione como esperado durante a edição.

Além disso, os desenvolvedores do pacote também adicionaram suporte aos formatos HWP e HWPX, da suíte de apps de escritório Hancom Office. Assim como os arquivos gerados nos apps da Apple, esses documentos também podem ser convertidos e salvos em formatos mais tradicionais.

Outras novidades

Com o objetivo de tornar os seus apps ainda mais acessíveis, o ONLYOFFICE Docs agora conta com um suporte RTL aprimorado, inclusive no visualizador incorporado. Entre as mudanças, está a possibilidade de alterar a direção padrão da folha e de mudar a direção do parágrafo, bem como a “exibição fixa de caracteres não imprimíveis para parágrafos RTL em documentos de texto”.

Os recursos de colaboração do PDF Editor também ganharam melhorias. Agora, é possível desfazer as suas últimas ações durante sessões de coedição em tempo real sem atrapalhar colegas de trabalho e selecionar várias páginas de uma vez para reorganizá-las ou excluí-las. Há também um novo painel rápido para edição de anotações e novos ajustes de opacidade.

O editor de planilhas do pacote conta com os mesmos recursos de colaboração do PDF Editor, além de atualização automática para links externos, mais opções para células de preenchimento automático (dias, semanas, meses, anos), etc.

Já o editor de apresentações ganhou uma nova aba que deixa você aplicar estilos, alterar esquemas de cores e ajustar o tamanho do slide com apenas alguns cliques, além da possibilidade de desenhar diretamente na tela usando as ferramentas caneta e marca-texto quando estiver no modo de apresentação de slides ou apresentador — algo muito útil durante reuniões.

Você confere mais detalhes sobre o ONLYOFFICE Docs 8.3 nessa página. A versão auto-hospedada dele pode ser baixada aqui.