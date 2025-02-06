Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

PGA TOUR Pro Golf e mais dois jogos chegam ao catálogo do Apple Arcade

Douglas Nascimento
06/02/2025 • 12:09
Apple Arcade

Como prometido pela Apple no início do mês passado, o catálogo do Apple Arcade ganhou hoje três novos jogos: PGA TOUR Pro Golf, Doodle Jump 2‪+ e My Dear Farm‪+.

Publicidade

Vamos conferir um pouco mais sobre cada um deles?

PGA TOUR Pro Golf

Oferecendo uma experiência de golfe imersiva desenvolvida especificamente para fãs do esporte, o game é repleto de partidas diretas competitivas e torneios emocionantes em campos realistas inspirados em locais frequentados por golfistas profissionais.

Oferecendo rodadas de treinamento visando desenvolver as habilidades dos jogadores, PGA TOUR Pro Golf deixa você personalizar tacos e equipamentos, ganhar moedas/dinheiro e desbloquear recursos para melhorar o desempenho.

Apple Arcade

O game está disponível no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV e no Apple Vision Pro.

Doodle Jump 2‪+

Versão especial para o Apple Arcade do famoso jogo de aventura de plataforma já disponível na App Store, o game mostra personagens enfrentando ambientes como desertos escaldantes, cavernas pré-históricas e até mesmo galáxias.

Publicidade

Com “cenários incríveis, lindos personagens, monstros engraçadinhos e desafios divertidos”, Doodle Jump 2+ tem como objetivo fazer os personagens pularem sobre plataformas para coletar estrelas e desbloquear novos personagens e ambientes.

Apple Arcade

Ele está disponível apenas para iPhone e iPad.

My Dear Farm+

Trata-se de um jogo de simulação de fazenda, no qual os jogadores criam e personalizam sua fazenda dos sonhos, um local onde eles poderão construir, viver como agricultores, cultivar e coletar alimentos para incrementar o seu negócio.

Publicidade

Em My Dear Farm+, os personagens podem ser completamente personalizados (bem como seus animais de estimação) e a finalidade é conseguir construir um verdadeiro império de fazendas.

Apple Arcade

My Dear Farm+ também está disponível apenas para iPhone e iPad.

Publicidade

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Canalys: vendas de iPads voltaram a crescer em 2024, mas liderança da Apple diminuiu
Próx. Post

ONLYOFFICE Docs agora suporta arquivos do Pages, Numbers e Keynote
Posts relacionados