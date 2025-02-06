PGA TOUR Pro Golf e mais dois jogos chegam ao catálogo do Apple Arcade

Como prometido pela Apple no início do mês passado, o catálogo do Apple Arcade ganhou hoje três novos jogos: PGA TOUR Pro Golf, Doodle Jump 2‪+ e My Dear Farm‪+.

Vamos conferir um pouco mais sobre cada um deles?

PGA TOUR Pro Golf

Oferecendo uma experiência de golfe imersiva desenvolvida especificamente para fãs do esporte, o game é repleto de partidas diretas competitivas e torneios emocionantes em campos realistas inspirados em locais frequentados por golfistas profissionais.

Oferecendo rodadas de treinamento visando desenvolver as habilidades dos jogadores, PGA TOUR Pro Golf deixa você personalizar tacos e equipamentos, ganhar moedas/dinheiro e desbloquear recursos para melhorar o desempenho.

O game está disponível no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV e no Apple Vision Pro.

Doodle Jump 2‪+

Versão especial para o Apple Arcade do famoso jogo de aventura de plataforma já disponível na App Store, o game mostra personagens enfrentando ambientes como desertos escaldantes, cavernas pré-históricas e até mesmo galáxias.

Com “cenários incríveis, lindos personagens, monstros engraçadinhos e desafios divertidos”, Doodle Jump 2+ tem como objetivo fazer os personagens pularem sobre plataformas para coletar estrelas e desbloquear novos personagens e ambientes.

Ele está disponível apenas para iPhone e iPad.

My Dear Farm+

Trata-se de um jogo de simulação de fazenda, no qual os jogadores criam e personalizam sua fazenda dos sonhos, um local onde eles poderão construir, viver como agricultores, cultivar e coletar alimentos para incrementar o seu negócio.

Em My Dear Farm+, os personagens podem ser completamente personalizados (bem como seus animais de estimação) e a finalidade é conseguir construir um verdadeiro império de fazendas.

My Dear Farm+ também está disponível apenas para iPhone e iPad.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

