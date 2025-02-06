Promoções na App Store: Street Fighter IV CE, Descenders, 1% Habit e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Saudosistas dos clássicos jogos de luta de plantão, nosso destaque do dia é para vocês: Street Fighter IV CE, um grande sucesso da CAPCOM!

Os clássicos personagens Ryu, Ken, Guile, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, M. Bison e Abel estão disponíveis para luta no título — além de outros personagens em diversos cenários. Com gráficos melhorados, suporte a controles externos, quatro níveis de dificuldade e suporte ao modo arcade ou multijogador, o game é perfeito para os aficionados por jogos de luta.

Confira um vídeo:

Apesar de mais antigo, um clássico com desconto é sempre uma boa pedida, então aproveite!

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Corrida de bicicleta.

Puzzles.

Corra, pule e troque.

Jogo de aventura.

Jogo de ação.

Jogo musical.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Utilitário para hábitos.

Redimensionador de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸