Promoções na App Store: Street Fighter IV CE, Descenders, 1% Habit e mais!

Saudosistas dos clássicos jogos de luta de plantão, nosso destaque do dia é para vocês: Street Fighter IV CE, um grande sucesso da CAPCOM!
Os clássicos personagens Ryu, Ken, Guile, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, M. Bison e Abel estão disponíveis para luta no título — além de outros personagens em diversos cenários. Com gráficos melhorados, suporte a controles externos, quatro níveis de dificuldade e suporte ao modo arcade ou multijogador, o game é perfeito para os aficionados por jogos de luta.
Confira um vídeo:
Apesar de mais antigo, um clássico com desconto é sempre uma boa pedida, então aproveite!
