Após acordo, ex-funcionário da Apple se desculpa por vazar informações

Em março do ano passado, a Apple entrou com um processo contra seu ex-funcionário Andrew Aude por vazamento de informações confidenciais, como detalhes sobre o app Diário (Journal), o Vision Pro e outras informações internas. Ele atuava na Maçã como engenheiro de software do iOS desde 2016.

Publicidade

Ontem, quase um ano depois, o processo foi dispensado e Aude publicou o seguinte pedido de desculpas em sua página do X (ex-Twitter):

I spent nearly eight years as a software engineer at Apple. During that time, I was given access to sensitive internal Apple information, including what were then unreleased products and features. But instead of keeping this information secret, I made the mistake of sharing this… — Andy Aude (@andyaude1) February 6, 2025 Eu passei quase oito anos sendo engenheiro de software na Apple. Durante esse tempo, tive acesso a informações internas confidenciais da Apple, incluindo o que eram produtos e recursos não lançados na época. Mas em vez de manter essas informações em segredo, eu cometi o erro de compartilhá-las com jornalistas que cobriam a empresa. Eu não percebi na época, mas isso acabou sendo um profundo e caro erro. Centenas de relações profissionais que passei anos construindo foram arruinadas. E minha então bem-sucedida carreira como engenheiro de software foi descarrilada, e provavelmente será muito difícil reconstruí-la. Vazar informações não valeu a pena. Eu peço desculpas sinceras aos meus ex-colegas que não apenas trabalharam incansavelmente em projetos da Apple, mas se esforçaram para mantê-los em segredo. Eles mereciam algo melhor.

Segundo registros públicos, o processo foi encerrado após um acordo ter sido feito. Os detalhes desse acordo não foram divulgados, mas o pedido de desculpas de Aude provavelmente faz parte dele.

A Apple possui uma reputação de reprimir fortemente os leakers, tanto interna quanto externamente. A empresa é conhecida pelo sigilo de seus projetos, mantendo um rígido controle dos detalhes dos seus produtos até os anúncios oficiais.

via 9to5Mac