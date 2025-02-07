Após acordo, ex-funcionário da Apple se desculpa por vazar informações

Em março do ano passado, a Apple entrou com um processo contra seu ex-funcionário Andrew Aude por vazamento de informações confidenciais, como detalhes sobre o app Diário (Journal), o Vision Pro e outras informações internas. Ele atuava na Maçã como engenheiro de software do iOS desde 2016.
Ontem, quase um ano depois, o processo foi dispensado e Aude publicou o seguinte pedido de desculpas em sua página do X (ex-Twitter):
Segundo registros públicos, o processo foi encerrado após um acordo ter sido feito. Os detalhes desse acordo não foram divulgados, mas o pedido de desculpas de Aude provavelmente faz parte dele.
A Apple possui uma reputação de reprimir fortemente os leakers, tanto interna quanto externamente. A empresa é conhecida pelo sigilo de seus projetos, mantendo um rígido controle dos detalhes dos seus produtos até os anúncios oficiais.
via 9to5Mac