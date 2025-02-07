App Google para iOS agora traz recurso que “força” modo escuro em sites

Quem é fã do Modo Escuro (Dark Mode) do iOS vai gostar do mais novo recurso do aplicativo do Google para iPhones. Falo do Auto Dark Mode (algo como “Modo Escuro Automático”), que força um visual menos agressivo para os olhos em sites abertos através do app.

A novidade pode ser ativada diretamente pelo menu localizado no canto superior direito do navegador interno do aplicativo, representado por três pontos (“•••”). Como notado pelo 9to5Google, ela funciona tanto em sites abertos pela aba Busca (Search) do app quanto pelo feed Descubra (Discover).

📱Fun update for anyone using dark mode on iOS: we just launched “auto dark mode” for the Google app. When you turn it on, sites you visit will show up dark to match your device settings. pic.twitter.com/udc0Mes8B3 — Rajan Patel (@rajanpatel) February 6, 2025 📱 Atualização divertida para quem usa o modo escuro no iOS: acabamos de lançar o “modo escuro automático” para o aplicativo do Google. Quando você o ativa, os sites que você visita aparecerão escuros para combinar com as configurações do seu dispositivo.

Obviamente, o recurso foi desenvolvido com sites que não têm um modo escuro nativo em mente (como o próprio MacMagazine), mas ele também consegue forçar a sua própria solução em páginas que já contam com essa possibilidade. De acordo com o Google, no entanto, a qualidade da aparência final pode variar de site para site.

Uma vez que o Auto Dark Mode for ativado, ele continuará funcionando até que o usuário volte ao menu supracitado e o desligue.

Essa novidade faz parte da versão 354.0 do app do Google, que foi lançada na App Store última segunda-feira (3/2) — embora o changelog da atualização em si não cite essa novidade.