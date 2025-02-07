Apple planeja AirPods Pro com novos controles touch e amplificação de voz, indicam patentes

O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO) concedeu à Apple algumas patentes que podem trazer novidades bem interessantes para os próximos modelos de AirPods.

Entre as novidades, estão controles de toque mais avançados, recursos pensados para quem tem dificuldades auditivas e possíveis melhorias no Cancelamento Ativo de Ruído. As informações foram publicadas pelo site Patently Apple.

Uma das patentes (número 12216851) descreve um novo sistema de controle touch para os fones. A ideia é substituir aquela grade de ventilação que fica nos AirPods Pro por uma superfície texturizada, cheia de padrões geométricos multidirecionais.

Com ela, o usuário poderá controlar funções como volume, reproduzir/pausar e Cancelamento Ativo de Ruído simplesmente deslizando o dedo (ou até um objeto) sobre essa superfície.



O sistema funciona detectando as vibrações causadas pelo movimento do dedo ou objeto sobre a textura. Ele processa esses sinais para identificar a direção do movimento, permitindo um controle mais preciso e confiável.

Um detalhe interessante é que essa tecnologia pode funcionar mesmo com luvas, algo que hoje não é possível com os controles touch dos AirPods Pro 2, os quais só respondem aos comandos de aumentar e diminuir o volume com o toque direto do dedo.

Ajuda para quem tem perda auditiva

Outra patente, de número 12219315 [PDF], traz uma novidade pensada para quem tem dificuldades auditivas. A ideia é que a própria voz soe mais natural para quem usa aparelhos auditivos, evitando aquela sensação de voz “artificial” que acontece com alguns dispositivos tradicionais.

Chamada de “Processamento de Áudio de Própria Voz para Perda Auditiva” (“Own Voice Audio Processing for Hearing Loss”), a tecnologia descrita na patente permite que os AirPods processem a voz do usuário de forma diferente dos sons ao redor.

O sistema usa um microfone e um processador para captar tanto os sons ambientes quanto a voz do usuário, aplicando níveis de amplificação diferentes para cada um.

Essa novidade vai ao encontro de um anúncio feito pela Apple em setembro do ano passado, quando a empresa revelou que os AirPods Pro 2 poderiam funcionar como aparelhos auditivos de venda livre, graças a uma atualização de software.

O que esperar dos “AirPods Pro 3”?

Essas patentes talvez nos deem uma pista sutil do que a Apple pode estar preparando para os próximos AirPods Pro, que deverão ser lançados este ano.

A superfície texturizada e o novo sistema de controle por toque poderão substituir os controles atuais, que ficam na haste dos fones — trazendo, assim, uma experiência mais intuitiva e versátil para o usuário.

Além disso, os diagramas das patentes mostram uma nova abertura de ventilação, que poderá servir tanto para melhorar o Cancelamento Ativo de Ruído quanto para ajudar na dissipação de calor dos fones da Maçã, algo já predito para a nova geração.

Não há, obviamente, confirmação oficial sobre quando esses recursos chegarão ao mercado (e se eles chegarão), mas as patentes mostram que a Apple está investindo em melhorias para seus fones de ouvido.

