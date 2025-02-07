Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple teria “quebrado” a Mac App Store no macOS Mojave 10.14 e anteriores

Luiz Gustavo Ribeiro
07/02/2025 • 15:50
Mac App Store no macOS Mojave

Usuários estão relatando que a Mac App Store está “quebrada” no macOS Mojave 10.14 e versões anteriores. Conforme observado pelo desenvolvedor Michael Tsai, a loja exibe várias mensagens de erro, incluindo “Ocorreu um erro inesperado ao fazer login” e “Os dados não puderam ser lidos porque não estão no formato correto”.

Publicidade

Com base nos relatos, os problemas parecem ter surgido por volta do dia 24 de janeiro — data que coincide com as alterações feitas pela Apple nos recibos da Mac App Store.

Posts relacionados

A Apple até alertou os desenvolvedores de que é possível que os aplicativos falhem e que usuários percam o acesso ao conteúdo deles — mas não que a Mac App Store como um todo pararia de funcionar.

De qualquer forma, não há certeza se está o problema está acometendo todos ou apenas alguns usuários dos sistemas afetados — e é possível que o erro seja corrigido pela Apple com uma atualização.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Equipe promove filme sobre zumbis com diarreia em trailer de “The Studio”, do Apple TV+
Próx. Post

Apple planeja AirPods Pro com novos controles touch e amplificação de voz, indicam patentes
Posts relacionados