Apple teria “quebrado” a Mac App Store no macOS Mojave 10.14 e anteriores

Usuários estão relatando que a Mac App Store está “quebrada” no macOS Mojave 10.14 e versões anteriores. Conforme observado pelo desenvolvedor Michael Tsai, a loja exibe várias mensagens de erro, incluindo “Ocorreu um erro inesperado ao fazer login” e “Os dados não puderam ser lidos porque não estão no formato correto”.

Com base nos relatos, os problemas parecem ter surgido por volta do dia 24 de janeiro — data que coincide com as alterações feitas pela Apple nos recibos da Mac App Store.

A Apple até alertou os desenvolvedores de que é possível que os aplicativos falhem e que usuários percam o acesso ao conteúdo deles — mas não que a Mac App Store como um todo pararia de funcionar.

De qualquer forma, não há certeza se está o problema está acometendo todos ou apenas alguns usuários dos sistemas afetados — e é possível que o erro seja corrigido pela Apple com uma atualização.

via MacRumors