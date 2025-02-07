Bubbles: app brasileiro promete consertar um problema do Instagram

Nós já falamos aqui sobre alguns aplicativos de compartilhamento de foto e vídeo que estão tentando competir com o Instagram. Muitos deles, porém, misturam as publicações (assim como a própria rede da Meta) e, de repente, seu feed se torna uma bagunça.

É nesse aspecto que o app Bubbles promete fazer uma mudança. Desenvolvido por brasileiros, ele promete uma experiência sem algoritmos — ou seja, apenas um feed simples e cronológico organizado por você.

Every instagram alternative is cloning instagram. What we're building is different, a completely new approach to photo sharing and feed organization. You won't regret joining our waitlist 😁 — Bubbles (@mybubbles.club) February 5, 2025 at 11:35 AM

Cada alternativa ao Instagram é uma clonagem do Instagram. O que estamos construindo é diferente, uma abordagem completamente nova para compartilhamento de fotos e organização de feeds. Você não vai se arrepender de entrar na nossa lista de espera. 😁

Estruturado em bolhas, cada pessoa pode organizar as suas conexões com base em grupos personalizados (que podem ser privados ou públicos). Assim, é possível visualizar conteúdos de maneira mais organizada e, principalmente, curada por você.

Assim, você controla o seu feed e ainda garante mais privacidade, já que o Bubbles permite que o usuário decida se deseja ou não compartilhar seus dados com anunciantes.

No momento, o app está na fase final de MVP com um teste (para convidados) previsto ainda para este mês — tanto no iOS quanto Android. Aos interessados, basta se cadastrar na lista de espera.