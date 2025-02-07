Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

dbrand cria capa para o Apple Vision Pro com visual bem inusitado

Yan Avelino
07/02/2025 • 17:46
Aperture, da dbrand

A dbrand, em parceria com o ex-designer de realidade aumentada da Snap, Kyle Goodrich, apresentou hoje uma nova capa protetora para o Apple Vision Pro.

Publicidade

Batizado de Aperture, o acessório foi criado para proteger a tela frontal do headset do computação espacial enquanto ele está em uso — mas seu visual inusitado tem gerado tanto curiosidade quanto polêmica.

O design da capa é cheio de furos, um padrão que pode causar desconforto em quem sofre de tripofobia. No entanto, cada furo foi cuidadosamente posicionado para não atrapalhar o funcionamento das câmeras, dos sensores ou dos alto-falantes do Vision Pro.

Dê as boas-vindas ao Aperture: nosso produto mais feio de todos os tempos.
dbrand.com/aperture

Feita de poliuretano, a capa se encaixa na parte da frente do headset e está disponível em duas cores: preto e laranja. O preço é de US$50, mas também há a opção de um combo por US$70 que inclui um suporte para a bateria externa do dispositivo.

Publicidade

A ideia da Aperture surgiu de um protótipo que Goodrich criou e compartilhou em fevereiro do ano passado. O projeto viralizou na internet, chamando a atenção da dbrand, que decidiu colaborar com o designer para transformá-lo em um produto real.

A empresa não nega que o visual da capa é polêmico — eles mesmos a chamaram de “a coisa mais feia que já fizemos” –, mas defendem que a funcionalidade compensa. Diferente da capa protetora que vem com o Vision Pro, que precisa ser retirada antes de usar o headset, a Aperture permite proteger o dispositivo mesmo durante o uso.

Aperture, da dbrand
Aperture, da dbrand
Aperture, da dbrand
Aperture, da dbrand

Por outro lado, a capa cobre parcialmente o recurso EyeSight, que mostra os olhos do usuário em uma tela externa para quem está por perto. Para alguns, isso pode ser um problema, mas há quem ache que a função não é tão fundamental assim — ele é pouco visível e costuma refletir luz, o que diminui o seu impacto.

Publicidade

A dbrand está lançando a Aperture em uma edição limitada, com poucas unidades disponíveis. A empresa até brincou que não há capas suficientes para “todos os 15 donos de Vision Pro”, frisando ser voltado para um público bem específico.

Embora o visual divida opiniões, a capa protege o headset sem atrapalhar a sua funcionalidade. Se vai virar um acessório indispensável ou apenas uma curiosidade, só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: ela já está dando o que falar.

A capa Aperture e o combo com suporte para bateria já estão à venda no site da dbrand.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Após acordo, ex-funcionário da Apple se desculpa por vazar informações
Próx. Post

Bubbles: app brasileiro promete consertar um problema do Instagram
Posts relacionados