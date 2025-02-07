dbrand cria capa para o Apple Vision Pro com visual bem inusitado

A dbrand, em parceria com o ex-designer de realidade aumentada da Snap, Kyle Goodrich, apresentou hoje uma nova capa protetora para o Apple Vision Pro.

Publicidade

Batizado de Aperture, o acessório foi criado para proteger a tela frontal do headset do computação espacial enquanto ele está em uso — mas seu visual inusitado tem gerado tanto curiosidade quanto polêmica.

O design da capa é cheio de furos, um padrão que pode causar desconforto em quem sofre de tripofobia. No entanto, cada furo foi cuidadosamente posicionado para não atrapalhar o funcionamento das câmeras, dos sensores ou dos alto-falantes do Vision Pro.

Say hello to Aperture: our ugliest product ever.https://t.co/cPdf32VLxj pic.twitter.com/aG9pSKQhs5 — dbrand (@dbrand) February 7, 2025 Dê as boas-vindas ao Aperture: nosso produto mais feio de todos os tempos.

dbrand.com/aperture

Feita de poliuretano, a capa se encaixa na parte da frente do headset e está disponível em duas cores: preto e laranja. O preço é de US$50, mas também há a opção de um combo por US$70 que inclui um suporte para a bateria externa do dispositivo.

Publicidade

A ideia da Aperture surgiu de um protótipo que Goodrich criou e compartilhou em fevereiro do ano passado. O projeto viralizou na internet, chamando a atenção da dbrand, que decidiu colaborar com o designer para transformá-lo em um produto real.

A empresa não nega que o visual da capa é polêmico — eles mesmos a chamaram de “a coisa mais feia que já fizemos” –, mas defendem que a funcionalidade compensa. Diferente da capa protetora que vem com o Vision Pro, que precisa ser retirada antes de usar o headset, a Aperture permite proteger o dispositivo mesmo durante o uso.

Por outro lado, a capa cobre parcialmente o recurso EyeSight, que mostra os olhos do usuário em uma tela externa para quem está por perto. Para alguns, isso pode ser um problema, mas há quem ache que a função não é tão fundamental assim — ele é pouco visível e costuma refletir luz, o que diminui o seu impacto.

Publicidade

A dbrand está lançando a Aperture em uma edição limitada, com poucas unidades disponíveis. A empresa até brincou que não há capas suficientes para “todos os 15 donos de Vision Pro”, frisando ser voltado para um público bem específico.

Embora o visual divida opiniões, a capa protege o headset sem atrapalhar a sua funcionalidade. Se vai virar um acessório indispensável ou apenas uma curiosidade, só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: ela já está dando o que falar.

A capa Aperture e o combo com suporte para bateria já estão à venda no site da dbrand.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.