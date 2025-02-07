Hermès lança porta-cartão (carteira) MagSafe no Brasil por… R$3.480!

No finalzinho do ano passado, noticiamos por aqui que a grife francesa Hermès havia lançado no Brasil o seu estojo de proteção em couro para os AirPods Pro — pela bagatela de R$7.500.

Pois agora, no início de 2025, a empresa também passou a disponibilizar em nosso país outro acessório voltado aos usuários da Apple. Ele, porém, já era vendido há algum tempo no exterior.

Trata-se de uma carteira de couro compatível com a tecnologia MagSafe dos iPhones 12 e posteriores. Obviamente, estamos falando de um produto luxuoso, então não é qualquer porta-cartão.

Eis a descrição do acessório, de acordo com a marca:

Porta-cartão MagSafe Cavalo em couro de bezerro Swift Gold. Um compartimento para cartão de crédito na parte frontal.



Compatível com modelos de iPhone ou capas que incorporam a tecnologia MagSafe (iPhone 12 ou superior). Feito na França.

Como a marca começou com a tradição de confeccionar arreios para cavalos, ela homenageia o animal com uma costura especial em seu formato — cujo processo, assim como outros produtos dela, é feito à mão por artesãos especializados.

Apesar de essa ser a única versão disponibilizada no Brasil, no exterior a Hermès vende diversas versões diferentes do porta-cartão, com vários temas do mundo equino.

Nos Estados Unidos, ele é vendido por US$710 e, no site brasileiro da Hermès, está custando a bagatela de R$3.480 — valor que pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros nos cartões de crédito. 😜

A título de comparação, a solução da Apple, no material FineWoven, sai a R$719 no Brasil.

Curiosamente, a grife ainda segue sem vender nenhuma pulseira de tecido ou de couro para o Apple Watch Hermès no nosso país — algo que ela fez por pouco tempo, na época do Series 3 e Series 4.

