Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Hermès lança porta-cartão (carteira) MagSafe no Brasil por… R$3.480!

Pedro Henrique Nunes
07/02/2025 • 13:56
Porta-cartão de couro da Hermès

No finalzinho do ano passado, noticiamos por aqui que a grife francesa Hermès havia lançado no Brasil o seu estojo de proteção em couro para os AirPods Pro — pela bagatela de R$7.500.

Publicidade

Pois agora, no início de 2025, a empresa também passou a disponibilizar em nosso país outro acessório voltado aos usuários da Apple. Ele, porém, já era vendido há algum tempo no exterior.

Trata-se de uma carteira de couro compatível com a tecnologia MagSafe dos iPhones 12 e posteriores. Obviamente, estamos falando de um produto luxuoso, então não é qualquer porta-cartão.

Eis a descrição do acessório, de acordo com a marca:

Publicidade

Porta-cartão MagSafe Cavalo em couro de bezerro Swift Gold. Um compartimento para cartão de crédito na parte frontal.

Compatível com modelos de iPhone ou capas que incorporam a tecnologia MagSafe (iPhone 12 ou superior). Feito na França.

Como a marca começou com a tradição de confeccionar arreios para cavalos, ela homenageia o animal com uma costura especial em seu formato — cujo processo, assim como outros produtos dela, é feito à mão por artesãos especializados.

Apesar de essa ser a única versão disponibilizada no Brasil, no exterior a Hermès vende diversas versões diferentes do porta-cartão, com vários temas do mundo equino.

Nos Estados Unidos, ele é vendido por US$710 e, no site brasileiro da Hermès, está custando a bagatela de R$3.480 — valor que pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros nos cartões de crédito. 😜

Publicidade

A título de comparação, a solução da Apple, no material FineWoven, sai a R$719 no Brasil.

Curiosamente, a grife ainda segue sem vender nenhuma pulseira de tecido ou de couro para o Apple Watch Hermès no nosso país — algo que ela fez por pouco tempo, na época do Series 3 e Series 4.

Carteira de tecido FineWoven com MagSafe (miniatura)
Comprar Carteira de tecido FineWoven com MagSafe de Apple Preço à vista: R$647,10
Preço parcelado: R$719,00 em até 12x
Cores: vermelho-amora, verde-perene, cinza-castanho, azul-pacífico ou preto

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

★ Quais são os golpes por email que você deve estar atento em 2025?
Próx. Post

App Google para iOS agora traz recurso que “força” modo escuro em sites
Posts relacionados