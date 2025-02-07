Navegue

iPhones 14, iPads Air e MacBooks Air têm baixo estoque nos EUA, indicando lançamentos/descontinuações

Bruno Cardoso
07/02/2025 • 11:13
Ontem, comentamos aqui que o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que a próxima geração do iPhone SE poderá ser lançada pela Apple já na semana que vem — possibilidade que foi corroborada, entre outros motivos, pelos baixos estoques do aparelho nas lojas da empresa nos Estados Unidos.

Publicidade

Acontece que o smartphone de entrada da Maçã não é o único produto da companhia a passar por um momento de escassez, uma vez que os iPhones 14 e 14 Plus, os MacBooks Air de 13 e 15 polegadas e os iPads Air de 11″ e 13″ também contam atualmente com estoques enxutos nas Apple Stores estadunidenses.

Mencionado na reportagem também: grande escassez atingindo o iPhone 14, o iPhone 14 Plus, o MacBook Air, o iPad Air de 11 polegadas e o iPad Air de 13 polegadas, além do SE.

Embora seja improvável que a Maçã atualize todos esses dispositivos junto ao iPhone SE (ainda mais que não deveremos ter um evento especial para tal), é sabido que a empresa está se preparando para introduzir novas versões dos MacBooks Air e iPads Air em breve — equipadas com os chips M3 e M4, respectivamente.

Ao mesmo tempo, os baixos estoques dos iPhones 14/14 Plus podem indicar que a Apple está se preparando tirá-los completamente de linha após a chegada do novo iPhone SE — decisão que faria bastante sentido, dadas as prováveis semelhanças do novo smartphone de entrada com seus irmãos velhos e o fato de que esses aparelhos já não são mais vendidos na União Europeia, assim como o iPhone SE de terceira geração.

Publicidade

Como dito, não está claro quando a Maçã atualizará esses outros dispositivos. No entanto, se formos utilizar o ano passado como base para nossas previsões, é possível que vejamos novos MacBooks Air chegarem ao mercado já no mês que vem e novos iPads Air até meados de maio.

Façam as suas apostas! 🎯

Bruno Cardoso
