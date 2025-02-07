Promoção de aniversário da NordVPN dá 6 meses grátis e até 70% de desconto!

A NordVPN, parceira do MacMagazine, está assoprando velinhas e anunciou uma excelente oferta para quem deseja contratar uma VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual. de qualidade a um preço que cabe no bolso.
Até o dia 19 de março, você consegue assinar a plataforma com até 70% de desconto nos planos Básico, Plus e Completo por 2 anos e ainda ganhar 6 meses extras na faixa!
Detalhes dos planos
Confira o que muda em cada um deles:
Plano Básico
Como o próprio nome já indica, trata-se do plano de entrada da NordVPN. Ainda assim, ele oferece uma VPN poderosa e veloz com suporte a recursos de Proteção Contra Ameaças para até dez dispositivos simultaneamente.
Plano Plus
Esse é o plano intermediário da NordVPN. Além de todos os benefícios que o plano Básico oferece, ele também conta como diferenciais com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass, o qual é multiplataforma e possui recursos avançados como um verificador de violações de dados.
Plano Completo
Esse possui todos os benefícios dos dois mencionados acima, mas com a adição do NordLocker, um armazenamento criptografado de 1TB na nuvem para que você mantenha seus arquivos a salvo em quaisquer circunstâncias.
Preços promocionais
O Plano Básico custa, por padrão, R$64,90 por mês, mas adquirindo o plano por dois anos é possível assiná-lo por apenas R$237,60 — o que equivale a um pagamento mensal de nada mais que R$9,90, resultando em um desconto de 70% em relação ao preço fora da promoção.
Assinando o Plano Plus por dois anos, é possível economizar 69% no valor padrão da assinatura, a qual originalmente sai por R$68,90 no plano mensal. Com a promoção, o valor cheio para os 24 meses é de R$309,60 — o equivalente a apenas R$12,90 por mês.
Normalmente, se comprado com uma assinatura mensal, o Plano Completo sai por R$42,90. Porém, adquirindo o pacote agora com um pagamento de dois anos, é possível assiná-lo por apenas R$381,60 — o equivalente a apenas R$15,90 por mês (economia de 69%).
Aproveite também as ofertas do NordPass!
A oferta de aniversário da NordVPN também se estende ao NordPass, gerenciador de senhas que possui recursos como criptografia avançada, criação de senhas fortes, suporte a biometria e autenticação multifatorial.
Falando em recursos avançados (estes só disponíveis em planos pagos), o serviço conta com monitoramento de vazamentos de dados, dicas de segurança para senhas, mecanismos para mascarar emails, entre outros.
Também até o dia 19 de março, é possível assinar os planos bianuais do serviço com até 56% de desconto e ainda ganhar 3 meses extras para o Plano Premium e 53% de desconto no Plano Família (no qual é possível compartilhar o plano com até 6 pessoas).
Com isso, o Plano Premium sai por R$105,30 nos primeiros 2 anos (o equivalente a R$3,90 mensais) com mais 3 meses grátis. Já o Família sai por R$189,60 nos 2 primeiros anos (o equivalente a R$7,90 mensais).
Não gostou? Reembolso garantido!
Outro ponto positivo é que você pode ter o seu dinheiro de volta caso não goste dos serviços (o que é bastante improvável, diga-se). Em até 30 dias após a assinatura, é possível falar com o suporte da plataforma para obter a sua garantia de reembolso caso haja algum arrependimento na assinatura.
Incrível, não acham?! 😊
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Virtual private network, ou rede privada virtual.