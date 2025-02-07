Promoção de aniversário da NordVPN dá 6 meses grátis e até 70% de desconto!

A NordVPN, parceira do MacMagazine, está assoprando velinhas e anunciou uma excelente oferta para quem deseja contratar uma VPN de qualidade a um preço que cabe no bolso.

Até o dia 19 de março, você consegue assinar a plataforma com até 70% de desconto nos planos Básico, Plus e Completo por 2 anos e ainda ganhar 6 meses extras na faixa!

Detalhes dos planos

Confira o que muda em cada um deles:

Plano Básico

Como o próprio nome já indica, trata-se do plano de entrada da NordVPN. Ainda assim, ele oferece uma VPN poderosa e veloz com suporte a recursos de Proteção Contra Ameaças para até dez dispositivos simultaneamente.

Plano Plus

Esse é o plano intermediário da NordVPN. Além de todos os benefícios que o plano Básico oferece, ele também conta como diferenciais com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass, o qual é multiplataforma e possui recursos avançados como um verificador de violações de dados.

Plano Completo

Esse possui todos os benefícios dos dois mencionados acima, mas com a adição do NordLocker, um armazenamento criptografado de 1TB na nuvem para que você mantenha seus arquivos a salvo em quaisquer circunstâncias.

Preços promocionais

O Plano Básico custa, por padrão, R$64,90 por mês, mas adquirindo o plano por dois anos é possível assiná-lo por apenas R$237,60 — o que equivale a um pagamento mensal de nada mais que R$9,90, resultando em um desconto de 70% em relação ao preço fora da promoção.

Assinando o Plano Plus por dois anos, é possível economizar 69% no valor padrão da assinatura, a qual originalmente sai por R$68,90 no plano mensal. Com a promoção, o valor cheio para os 24 meses é de R$309,60 — o equivalente a apenas R$12,90 por mês.

Normalmente, se comprado com uma assinatura mensal, o Plano Completo sai por R$42,90. Porém, adquirindo o pacote agora com um pagamento de dois anos, é possível assiná-lo por apenas R$381,60 — o equivalente a apenas R$15,90 por mês (economia de 69%).

Aproveite também as ofertas do NordPass!

A oferta de aniversário da NordVPN também se estende ao NordPass, gerenciador de senhas que possui recursos como criptografia avançada, criação de senhas fortes, suporte a biometria e autenticação multifatorial.

Falando em recursos avançados (estes só disponíveis em planos pagos), o serviço conta com monitoramento de vazamentos de dados, dicas de segurança para senhas, mecanismos para mascarar emails, entre outros.

Também até o dia 19 de março, é possível assinar os planos bianuais do serviço com até 56% de desconto e ainda ganhar 3 meses extras para o Plano Premium e 53% de desconto no Plano Família (no qual é possível compartilhar o plano com até 6 pessoas).

Com isso, o Plano Premium sai por R$105,30 nos primeiros 2 anos (o equivalente a R$3,90 mensais) com mais 3 meses grátis. Já o Família sai por R$189,60 nos 2 primeiros anos (o equivalente a R$7,90 mensais).

Não gostou? Reembolso garantido!

Outro ponto positivo é que você pode ter o seu dinheiro de volta caso não goste dos serviços (o que é bastante improvável, diga-se). Em até 30 dias após a assinatura, é possível falar com o suporte da plataforma para obter a sua garantia de reembolso caso haja algum arrependimento na assinatura.

Incrível, não acham?! 😊

