Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Tunebook, This War of Mine, Blue Mercury: Watch Browser e mais!

Marcelo Melo
07/02/2025 • 20:41

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store nesta sexta-feira!

O Tunebook é um utilitário musical, desenvolvido pelo pessoal da JH Labs, e nosso destaque do dia.

O aplicativo permite importar arquivos de páginas da internet para a sua base de dados, sendo uma solução de visualização de notas no formato musical ABC. Liste suas músicas por tons, encontre palavras por tempo e muito mais.

Se você é músico e busca um aplicativo assim, não deixe de aproveitar esta oferta! 🎼

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$170 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Puzzles.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Navegador de pulso.

Músicas retrô.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
