Promoções na App Store: Tunebook, This War of Mine, Blue Mercury: Watch Browser e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store nesta sexta-feira!
O Tunebook é um utilitário musical, desenvolvido pelo pessoal da JH Labs, e nosso destaque do dia.
O aplicativo permite importar arquivos de páginas da internet para a sua base de dados, sendo uma solução de visualização de notas no formato musical ABC. Liste suas músicas por tons, encontre palavras por tempo e muito mais.
Se você é músico e busca um aplicativo assim, não deixe de aproveitar esta oferta! 🎼
Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$170 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Jogo de estratégia.
Jogo de tabuleiro.
Puzzles.
Jogo de palavras.
Aplicativos
Navegador de pulso.
Músicas retrô.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️